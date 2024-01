Wunderzutat Grünkohl: Das Gemüse, das aktuell Hochsaison hat, steckt voller antioxidativer und entzündungshemmender Stoffe, außerdem beliefert er uns mit den Vitaminen A, C, E und K sowie wertvollen B-Vitaminen. Auch enthalten: wichtige Mineralstoffe wie Kalzium, Eisen, Magnesium und Zink sowie pflanzliche Proteine. Bei so viel Gesundheitspower bleibt dir also gar nichts anderes übrig, als unseren Grünkohlsalat mit Avocado und Kichererbsen zu futtern. Perfekt, wenn du dich im Winter nach leckerer Küche sehnst, die gut tut und der Figur schmeichelt.

Knackiger Grünkohlsalat mit Avocado und Kichererbsen

Salate fristen längst kein alleiniges Dasein als Beilage oder Vorspeise mehr. Wer kreativ ist und auf reichhaltige Zutaten setzt, zaubert sich schnell eine gesunde Hauptmahlzeit, die satt macht und Low-Carb ist. Wir haben uns daher für einen Grünkohlsalat mit Avocado und Kichererbsen entschieden.

Grünkohl soll den Cholesterinspiegel senken, enthält wenig Kalorien, dafür aber umso mehr Ballaststoffe. Gleiches gilt auch für Kichererbsen, die ebenfalls viel von diesen Stoffen besitzen, die übrigens alles andere als Ballast sind. Stattdessen halten sie dich lange satt und schmeicheln der Verdauung.

Für extra Biss verwenden wir den Grünkohl im Grünkohlsalat mit Avocado und Kichererbsen roh. Dann behält er auch seine wichtigen Inhaltsstoffe. Auch die Kichererbsen schenken dem Gericht eine knackige Textur, denn sie werden knusprig angebraten. Dank Avocado wird’s wiederum schön buttrig-cremig.

Gut zu wissen: Wer Grünkohl roh essen möchte, sollte ihn einer ausgiebigen Massage unterziehen. Das Kneten hilft dabei, ihn bekömmlicher zu machen. Eine Prise Kümmel wirkt ebenfalls wahre Wunder.

