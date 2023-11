Der Herbst ist die Zeit des Wandels, und dieser Grünkohlsalat mit geröstetem Kürbis ist eine Ode an die Fülle dieser Jahreszeit. Er verbindet die frischen, erdigen Aromen des Grünkohls mit der warmen, süßen Note des Kürbisses zu einem einzigartigen Geschmackerlebnis, das sättigt und glücklich macht. Ein toller Salat, den du diesen Herbst und Winter immer wieder zubereiten wirst – versprochen!

Frische Alternative zum Grünkohl-Klassiker

Unser Rezept für Grünkohlsalat mit geröstetem Kürbis zeigt, dass es auch andere Zubereitungsarten für den Kohl gibt als den klassischen gekochten Grünkohl. Das auch Braunkohl oder Krauskohl genannte Wintergemüse wird traditionell erst mit dem ersten Frost verkauft, ist aber häufig auch schon vorher in den Supermärkten und auf Märkten zu finden.

In unserem Rezept wandert der Grünkohl zusammen mit Kürbiswürfeln in den Ofen und darf dort kurz mit rösten. Dadurch entfaltet er sein volles Aroma und den köstlichen Geschmack. So harmoniert er perfekt mit der samtigen Süße des gerösteten Kürbisses, während die Toppings wie rote Zwiebel, krümeliger Schafskäse und getrocknete Tomaten dem Ganzen den perfekten Biss verleihen.

Ein Dressing aus hochwertigem Öl, Essig, Senf, Ahornsirup und einer Prise Zimt sorgt für Frische, eine angenehme Süße und gleichzeitig Säure. Das passt perfekt zu dem erdigen Aroma des Grünkohls. Geröstete Kürbiskerne bilden den krönenden crunchy Abschluss für den köstlichen Grünkohlsalat mit geröstetem Kürbis.

Hast du jetzt Lust bekommen auf noch mehr frische Herbst- und Wintersalate? Dann haben wir noch mehr tolle Rezepte für dich. Bei unserem Rote-Bete-Salat mit Schafskäse verbinden sich erdige Aromen mit würzigem Feta, beim herbstlichen Kürbis-Apfel-Salat landen saisonale Zutaten in einer Schüssel. Frischer Genuss erwartet dich mit unserem Fenchel-Apfel-Salat.

Doch jetzt kümmern wir uns erst einmal um den Grünkohlsalat mit geröstetem Kürbis, besorgen die Zutaten und zaubern diesen köstlichen Salat. Viel Spaß dabei und guten Appetit!