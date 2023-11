Rote-Bete-Salat mit Schafskäse

Hole die Rote Bete aus der Vakuumverpackung, lasse sie abtropfen und schneide sie in kleine Würfel. Ebenso gehst du bei der Roten Bete aus dem Glas vor. Meist sind hier die Würfel oder Scheiben in einen Essigsud eingelegt. Wenn dir diese Aromen zu viel sind, spüle sie einfach unter fließendem Wasser ab.

Hole die Rote Bete aus der Vakuumverpackung, lasse sie abtropfen und schneide sie in kleine Würfel. Ebenso gehst du bei der Roten Bete aus dem Glas vor. Meist sind hier die Würfel oder Scheiben in einen Essigsud eingelegt. Wenn dir diese Aromen zu viel sind, spüle sie einfach unter fließendem Wasser ab.