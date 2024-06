Erdbeer-Chia-Pudding: gesundes Power-Frühstück voller Vitamine

Jetzt wird’s ernst: Dieses Frühstück ist geballte Gesundheit! Über die gesundheitlichen Vorteile der einzelnen Komponenten dieses Power-Frühstücks könnte ich wohl einen kilometerlangen Beitrag schreiben. Das erspare ich dir, aber sicher ist: Besser als mit unserem Erdbeer-Chia-Pudding kannst du den Tag gar nicht starten! Damit bringst du deinen ganzen Organismus auf Vordermann. Wir haben mit Superfood-Zutaten in diesem Rezept nicht gegeizt. Das Beste ist aber: Es schmeckt!

Erdbeer-Chia-Pudding: ein Superfood-Feuerwerk

Unser Erdbeer-Chia-Pudding besteht logischerweise aus Erdbeeren. Für etwas Crunch und noch mehr Saftigkeit sorgen Granatapfelkerne. Aber auch ein paar Krümel Knuspermüsli und Kokoschips sorgen für den nötigen Biss. Die Stars unseres gesunden Frühstücks sind aber die Chiasamen. Sie gehören zum Pseudogetreide und quellen bei Kontakt mit Flüssigkeit auf. So entsteht eine Art Gel. Klingt nicht so verlockend, ist es aber.

Denn sie verleihen unserem Erdbeer-Chia-Pudding einen nussig-milden Geschmack. Vor allem aber versorgen sie dich mit vielen sehr wertvollen Mineralien, Vitaminen und viel Eiweiß. Sekundäre Pflanzenstoffe mit antioxidativer Wirkung bekommst du ebenfalls geliefert. Sie schützen deine Körperzellen vor freien Radikalen, einem hochreaktiven, körpereigegen Stoffwechselprodukt, das Zellen und Gewebe schädigt und diese altern lässt.

Das klingt definitiv nicht verlockend, deshalb her mit dem Erdbeer-Chia-Pudding! Doch der Chiasamen nicht genug: Für die schöne blaue Färbung deines gesunden und leckeren Frühstücks sorgt das Pulver der blauen Spirulina-Alge. Das Nahrungsergänzungsmittel ist in Reformhäusern zu haben und enthält sehr viel Eiweiß und einen hohen Gehalt an Vitaminen, vor allem aus dem B-Komplex. Du kannst aber auch zu einem Fruchtpulver greifen, zum Beispiel aus Blaubeeren.

Dazu passt auch unsere andere Frühstücksidee: Blaubeer-Chia-Pudding! Ein heimisches, ebenso gesundes Pseudogetreide eignet sich ebenfalls super für ein gesundes Frühstück: probiere Buchweizenbrei mit Obst! Oder eine herzhafte Variation: Buchweizen-Pfannkuchen mit Lachs.