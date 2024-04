Gesundes Frühstück: Buchweizenbrei mit Obst

Porridge, Pancakes und Rühreier zum Frühstück hast du schon durch und nun suchst du nach Abwechslung? Dann probiere doch mal Kasha. Dahinter verbirgt sich nichts anderes als ein Frühstücksbrei aus Buchweizen. Der Frühstücksbrei ist unserer Variante aus Haferflocken nicht unähnlich, nur dass dieses Rezept aus der osteuropäischen Küche stammt und eben mit Buchweizen zubereitet wird. Neugierig? Wir zeigen, wie es gemacht wird.

Buchweizenbrei mit Obst einfach nachkochen

Buchweizen zählt wie Quinoa auch zu den Pseudo-Getreiden und hat mit dem herkömmlichen Weizen nicht viel gemein. Buchweizen besitzt viele gesunde Eigenschaften. So ist es zum Beispiel glutenfrei und kann auch von Menschen mit einer Unverträglichkeit problemlos gegessen werden. Zudem enthält es viel Magnesium, B-Vitamine und Ballaststoffe. All das macht Buchweizen zu einer idealen Zutat für ein leckeres und gesundes Frühstück.

Für den Buchweizenbrei mit Obst röstest du zuerst die Körner in etwas Öl in einer Pfanne an. Dann gibst du Milch und Zimt hinzu und lässt alles für rund 15 Minuten einkochen, bis der Buchweizen eine breiige Konsistenz angenommen hat. Danach ist er schon bereit zum Essen. Fülle ihn in eine Schüssel und verziere ihn mit Obst, Nüssen und Honig.

Für unsere Variante vom Buchweizenbrei mit Obst haben wir uns für Hasel- und Walnüsse sowie für Bananen und Pflaumen entschieden. Der Brei schmeckt aber auch mit Beerenobst. Die leichte Säure von Himbeeren, Blaubeeren und Co. bildet einen leckeren Kontrast zum leicht nussigen Aroma des Buchweizens. Bei der Wahl der Nüsse gibt es ebenfalls keine strengen Vorgaben, nimm einfach, was dir schmeckt.

Für eine vegane Variante kannst du die Milch einfach mit einer pflanzlichen Alternative ersetzen. Statt Honig liefert Ahornsirup die Süße.

