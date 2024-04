Spargel-Rührei für ein knackig-frisches Frühstück

Ein Rührei zum Frühstück macht jeden Start in den Tag einfach nur schöner. Die beliebte Eierspeise schmeckt gut, ist schnell zubereitet und macht satt. Wir kombinieren das Lieblingsgericht momentan am liebsten mit grünem Spargel. Der hat bekanntermaßen gerade Saison und ist daher richtig knackig und gesund. Spargel-Rührei ist also das perfekte schnelle Gericht zum Brunch oder für einen langsamen Morgen. Gleich nachkochen!

Spargel-Rührei ist schnell gemacht und schmeckt richtig lecker

Ein gutes Spargel-Rührei besteht im Grunde nur aus den zwei Zutaten Spargel und Ei, plus Salz und Pfeffer. Mehr braucht es nicht, um das Gericht köstlich schmecken zu lassen. Wenn du das lieber magst, kannst du natürlich auch einen Schuss Sahne oder Milch zu den Eiern geben, aber das muss nicht sein. Wichtig ist für ein gutes Rührei nur, dass du es nicht trocken brätst, sondern es noch saftig ist. Keine Sorge, durchgegart ist es dann trotzdem.

Grüner Spargel ist bereits zum Frühstück eine hervorragende Idee, denn das Stangengemüse steckt voll gesunder Inhaltsstoffe. So ist er reich an den Vitaminen C, E und B und den Mineralstoffen Kalium, Natrium und Magnesium. Zudem ist in ihm der Stoff Asparagin enthalten, der die Nieren unterstützt. Somit wirkt grüner Spargel entgiftend. Spargel-Rührei zum Frühstück schmeckt dadurch nicht nur gut, sondern du tust deinem Körper auch etwas Gutes.

Wir verwenden für unser Spargel-Rührei am liebsten grünen Spargel. Ziehst du weißen Spargel vor, kannst du diesen natürlich auch verwenden. Du solltest dabei nur einiges beachten. So enthält der weiße Spargel beispielsweise mehr Wasser als der grüne und gibt dieses beim Braten eher ab. Das Rührei könnte also wässrig werden. Auch schmecken die weißen Stangen süßlicher, was nicht jedermanns Geschmack ist.

Du kannst dein Spargel-Rührei pur genießen oder mit etwas Parmesan oder sogar Schafskäse verfeinern. Ist es fertig, schmeckt es auf rustikalem Brot besonders gut. Lass es dir schmecken!

Koste die kurze Spargelsaison komplett aus und genieße auch zu anderen Tageszeiten köstliche Gerichte aus dem gesunden Stangengemüse! Mach nach dem Spargel-Rührei doch mit Spargel-Wraps mit Guacamole weiter oder backe eine Blätterteigtarte mit Spargel und Parmesan! Abends schmeckt ein cremiges Spargel-Risotto besonders gut.