Spargel-Wrap mit Guacamole: Genieße mit uns die Spargelsaison

Die Spargelsaison ist kurz. Für Spargelfans bedeutet es, das delikate Stangengemüse in allen Variationen zu genießen und die Spargelzeit in vollen Zügen auszukosten. Wir zeigen dir heute ein einfaches Rezept für einen Spargel-Wrap mit Quinoa und Guacamole. Klingt lecker, oder?

Leichter Spargelgenuss: Spargel-Wraps

Im Frühling steht bei vielen Deutschen Spargel auf dem Speiseplan, denn in dieser Zeit ist er am besten und am frischesten. Neben seinem einzigartigen Geschmack ist Spargel aber auch unglaublich gesund. Er steckt voller Antioxidantien, Vitamine und Mineralstoffe, die für eine gesunde Ernährung unverzichtbar sind.

Ein weiterer Vorteil ist, dass die Wraps einfach gemacht sind und sich so hervorragend für den schnellen Hunger eignen. Du brauchst weder ausgefallene Zutaten, noch Stunden in der Küche, um die leckeren Spargel-Wraps zuzubereiten.

Die Spargelstangen werden in mundgerechte Stücke geschnitten und kurz im Ofen gegart. Der Quinoa wird im Topf gekocht und das Gemüse wird in Stücke geschnitten. Anschließend werden die Wraps mit Guacamole und den restlichen Zutaten belegt und zusammengeklappt.

Die Spargel-Wraps sind nicht nur gesund und einfach zuzubereiten, sondern auch superlecker und vielseitig. Du kannst sie nach Belieben anpassen und zum Beispiel noch gebratenes Hühnchen oder Feta-Käse hinzufügen.

Wenn du jetzt Lust bekommen hast, die köstlichen Spargel-Wraps auszuprobieren, dann los und überzeuge dich selbst von der Vielseitigkeit und dem Geschmack dieses Gerichts.

Spargel-Wraps Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Portionen 4 Stück Zutaten 1x 2x 3x 4 Wraps

150 g Guacamole

150 g Quinoa

300 ml Wasser

2 Tomaten

1/2 Gurke

1 Dose Kidneybohnen

500 g grüner Spargel

2 EL Olivenöl

1 Handvoll Kürbiskerne

Salz

Pfeffer Zubereitung Beginne damit, den Quinoa in einem feinmaschigen Sieb zu waschen, bis das Wasser klar durchfließt. Gib ihn anschließend in einen Topf mit 300 ml Wasser und koche ihn auf. Lass den Quinoa danach für 15 Minuten köcheln. Ist der Quinoa noch zu bissfest, gieße etwas Wasser hinzu und lass ihn einige Minuten weiter köcheln.

Wasche in der Zwischenzeit den Spargel und schneide die hölzernen Enden ab. Schneide die Spargelstangen danach in kleine Stücke, beträufle sie mit etwas Öl und würze sie mit Salz und Pfeffer. Lege die Spargelstücke dann auf ein Backblech und gare sie im Ofen für 8-10 Minuten bei 200 °C.

Wasche und schneide auch das restliche Gemüse und lass die Bohnen abtropfen.

Nimm dir dann einen Wrap und belege ihn mit der Guacamole und den restlichen Zutaten ganz nach deinem Geschmack. Wenn du willst, kannst du den Wrap danach von außen mit etwas Öl bestreichen und ihn in einer Pfanne goldbraun anbraten.

Für alle, die nicht genug von Spargel bekommen können, gibt’s hier weitere leckere Spargelrezepte: