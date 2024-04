Rhabarber-Toasts mit Frischkäse solltest du im Frühling unbedingt frühstücken

Es gibt Frühstücksklassiker, die immer schmecken: Müsli und Pancakes, Brötchen und Croissants. Wer sich aber nach Abwechslung sehnt, bekommt von uns heute neue Inspiration in Form leckerer Rhabarber-Toasts. Die passen wunderbar zur aktuellen Frühlingssaison.

Rhabarber-Toasts mit Frischkäse und Pistazien

Auf Dauer wird das immer gleiche Frühstück einfach etwas eintönig. Vor allem mit saisonalem Obst kann man da schnell frischen Wind reinbringen. Für Abwechslung am Morgen sorgen etwa diese süßen Rhabarber-Toasts. Wie Spargel gehört Rhabarber zu den beliebtesten Stangen des Frühlings und wir lieben ihn in allen Formen und Varianten.

So langsam erobert Rhabarber wieder die Super- und Wochenmärke, und wir haben uns das erste Bund schon gesichert. Darauf wurden leckere Rhabarber-Toasts, die zwar nicht in ganz schneller Windeseile auf dem Tisch stehen, aber nach einer knappen halben Stunde. Der Aufwand hält sich also noch in Grenzen.

Für die Rhabarber-Toasts muss der Rhabarber erst einmal in den Ofen. Dafür wird er mit einer Marinade aus Ahornsirup, Orangensaft und Vanillezucker vermischt und anschließend 20 Minuten gebacken. Dabei tritt süßer Bratensaft aus, den du mit Frischkäse verrührst. Dieser Aufstrich kommt auf geröstete Brotscheiben, und dann platzierst du die nun weichen Rhabarberstücke darauf.

Gute Frage: Muss man Rhabarber schälen oder nicht? Wir haben die Antwort in unserem Leckerwissen für dich zusammengefasst. Außerdem klären wir, wie du Rhabarber haltbar machen kannst.

Gehackte Pistazien bilden ein Knusperkrönchen auf den Rhabarber-Toasts, lassen sich aber mit jeder anderen Nuss oder Kernen ersetzen. Na, das ist doch mal ein kreativer und leckerer Tagesstart!

Noch mehr Ideen für die erste Mahlzeit des Tages gesucht? Dann bist du bei uns genau richtig. Für Naschkatzen sind gebackene Blaubeer-Bananen-Haferflocken oder ein süßer Croissant-Auflauf eine gute Wahl. Möchtest du mehr mit Rhabarber ausprobieren, backe am besten einen Rhabarber-Quark-Streuselkuchen oder lass dir einen Erdbeer-Rhabarber-Streuselkuchen schmecken.