Morgens wollen wir etwas ganz Besonderes, vor allem, wenn die neue Woche startet. Es ist schon nervenaufreibend genug, dass wieder Montag ist – wo ist nur das Wochenende geblieben? Definitiv, es war einfach wieder mal zu kurz. Dann gönnen wir uns wenigstens diesen Croissant-Auflauf, der uns gut gelaunt in den Tag starten lässt. Und lecker ist der auch noch!

Croissant-Auflauf mit Beeren

Wirklich leicht und extrem lecker! So kann schon mal Freude aufkommen, wenn Essen übrigbleibt: Unser Croissant-Auflauf mit Blaubeeren und Frischkäse schmeckt der ganzen Familie. Und er ist schnell gemacht, denn die Zutatenliste ist kurz und die Zubereitung kinderleicht.

Du brauchst gerade einmal sieben Zutaten, allen voran natürlich Croissants. Diese zupfst du in kleine Stücke, die zusammen mit den Erd- und Blaubeeren in eine Auflaufform wandern. Aus Frischkäse, Zucker, Milch, Vanille und Eiern mischst du anschließend eine Soße, die du über den Croissants verteilst. Schon ist die Arbeit für den Croissant-Auflauf getan, und die Form schiebst du in den Ofen.

Dieser Duft, der sich nun verbreitet, lockt Groß und Klein an den Tisch. Na, alle da? Super, dann darf gegessen werden.

Weitere kreative Ideen fürs Frühstück sind unser gebackener Milchreis oder unser Schoko-Bananen-Auflauf. Auch dieser Brioche-Auflauf macht morgens gute Laune. Wir wünschen dir einen tollen Tag!