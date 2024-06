Verrühre lauwarme Milch mit der Trockenhefe. Gib Wasser, Zucker, Butter und die Trockenhefe-Milch-Mischung in eine Schüssel. Vermenge die 4 EL Wasser mit den 4 EL Backkakao zu einer Kakao-Paste und gib diese zu den restlichen Zutaten in die Schüssel. Verarbeite das Ganze mit einem Knethaken zu einem glatten Teig. Wickle den Schokoteig in Klarsichtfolie und gib ihn zum Kühlen für mindestens 2 Stunden in den Kühlschrank.