Ich mag Abwechslung auf dem Frühstückstisch. Jedes Mal das Gleiche zu essen, ist einfach langweilig. Deshalb bin ich immer wieder auf der Suche nach neuen, leckeren Gerichten und möchte heute das Rezept für Bananen-Kamillentee-Smoothie mit dir teilen. Er begleitet dich sanft in den Tag und versorgt dich gleichzeitig mit Energie.

Schnelles Rezept für Bananen-Kamillentee-Smoothie

Bananen sind eine der meist gegessenen Früchte der Welt. Jährlich werden über 100 Milliarden Bananen weltweit gegessen. Sie sind reich an Kohlenhydraten, Ballaststoffen, Kalium, Vitamin B6 und Vitamin C, was sie zu einem idealen Energiespender und Nährstofflieferanten macht. Sie unterstützen zudem die Muskel- und Nervenfunktion, fördern die Verdauung und sind leicht verdaulich – perfekt als gesunde Basis fürs Frühstück.

Hättest du gewusst, dass Bananen botanisch gesehen zu den Beeren zählen? Sie wachsen aus einem einzigen Fruchtknoten und enthalten mehrere Samen. Außerdem sind sie leicht radioaktiv. Bananen enthalten Kalium-40, ein natürlich vorkommendes radioaktives Isotop. Die Strahlung ist aber völlig ungefährlich!

Für den Bananen-Kamillentee-Smoothie brühst du zuerst einen frischen Kamillentee auf. Diesen lässt du fünf Minuten ziehen und danach auf Zimmertemperatur abkühlen. Schäle in der Zeit die Banane und schneide sie in grobe Stücke. Gib sie dann mit etwas Honig, Milch und dem Tee in einen Mixer und püriere alles auf hoher Stufe, bis ein cremiger Smoothie entsteht.

Tue dir mit diesem Rezept selbst etwas Gutes. Der Bananen-Kamillentee-Smoothie ist pure Wohlfühlzeit im Glas!

Bananen-Kamillentee-Smoothie Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 1 Zutaten 1x 2x 3x 240 ml Kamillentee

1 große, reife Banane

1 EL Honig

120 ml Milch oder eine pflanzliche Alternative

getrocknete Kamillenblüten optional, online z.B. hier 🛒 Zubereitung Brühe den Kamillentee auf. Lass ihn 5 Minuten ziehen und danach auf Zimmertemperatur abkühlen.

Schäle die Banane und schneide sie in grobe Stücke.

Gib den abgekühlten Kamillentee, die Bananenstücke, den Honig und die Milch in einen Mixer oder Smoothie-Maker 🛒

Mixe alles auf hoher Stufe, bis der Smoothie glatt und cremig ist.

Fülle den Bananen-Kamillentee-Smoothie in ein Glas und dekoriere ihn nach Bedarf noch mit getrockneten Kamillenblüten.

