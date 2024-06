Frühstücksidee: schnelle Bananen-Muffins

Die Entscheidung ist oft verdammt schwer: morgens früher aufstehen und sich ein tolles Frühstück zubereiten oder doch lieber noch zehn Minuten länger liegen bleiben? Aber ohne Frühstück das Haus zu verlassen, rächt sich meist durch eine Heißhungerattacke, die nicht selten mit einem ungesunden Riegel endet. Eine Lösung: Unsere Bananen-Muffins, die du einfach schon am Abend vorher backen kannst und am Morgen nur noch verputzen musst.

Bananen-Muffins sind das perfekte Frühstück für Langschläfer

Du liebst saftiges Bananenbrot? Dann wirst du unsere Bananen-Muffins bestimmt ebenfalls lieben. Die kleinen Kuchen sind schnell zubereitet und ein leckeres Frühstück für alle, die es morgens süße mögen. Hast du am Nachmittag, zwischendurch oder am Abend als Mitternachtssnack Lust darauf, kannst du sie natürlich auch dann verputzen.

In die Muffins kommen drei reife Bananen, die für jede Menge Geschmack sorgen und jedem Bananenbrot so glatt die Show stehlen können. Möchtest du sie nachbacken, verrührst du zuerst die trockenen Zutaten in einer Schüssel und mischst die flüssigen Zutaten in einer zweiten Schüssel. Danach gibst du die flüssigen Komponenten zu der Mehl-Mischung und vermischst alles zu einem glatten Teig. Wirf schnell noch ein paar Schokoladentropfen dazu, die harmonieren perfekt zum Bananenaroma, und dann geht es für den Teig auch schon in Papierförmchen und ab in den Ofen.

Tipp: Damit die Muffins gleichmäßig backen und alle dieselbe Größe haben, ist es sinnvoll, ein spezielles Muffinblech zu verwenden. So vermeidest du auch, dass ein Rest Teig übrig bleibt, der nicht mehr für einen ganzen Muffin reicht. Backst du öfter Muffins, lohnt sich die Anschaffung allemal.

Lass die Bananen-Muffins nach der Backzeit zuerst gut abkühlen, bevor du dir den ersten wohlverdienten Kuchen gönnst.

Weitere Muffins, die du ebenfalls zum Frühstück essen kannst, entdeckst du bei Leckerschmecker. Wie wäre es mal mit diesen gesunden Apfel-Möhren-Muffins oder diese Haferflocken-Muffins mit Blaubeeren? Magst du eine herzhafte Variante ausprobieren, dann lass dir diese Käse-Kartoffel-Muffins schmecken.