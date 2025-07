Bananenbrot mit Schokostückchen: Frühstück für Naschkatzen

Reife Bananen, die vielleicht schon etwas zu braun für den Obstkorb wirken, bekommen hier ihren großen Auftritt. Zusammen mit zartschmelzenden Schokostückchen entsteht ein aromatisches Bananenbrot, das du zum Frühstück, als Snack oder am Nachmittag genießen kannst.

So einfach backst du das Bananenbrot mit Schokostückchen

Kaum ein Gebäck verbindet Genuss und Frühstück so mühelos wie ein Bananenbrot. Das saftige Brot duftet beim Backen und weckt damit sofort gute Laune. Ein Pluspunkt: Du brauchst dafür keine aufwendigen Techniken oder teure Zutaten. Es gelingt auch ohne große Backerfahrung.

Das Bananenbrot hat seine Wurzeln in den USA und tauchte erstmals in den 1930er Jahren in Kochbüchern auf. Überreife Bananen, die ansonsten im Müll gelandet wären, wurden von kreativen Hausfrauen in einem süßen Brot verbacken. Doch nicht nur, weil es praktisch war, sondern auch, weil es herrlich schmeckte, wurde das Bananenbrot immer beliebter. Inzwischen gehört es in vielen Ländern zu den beliebtesten schnellen Kuchenrezepten und erlebt immer wieder neue Interpretationen.

Für dieses Bananenbrot mit Schokostückchen brauchst du nur wenige Zutaten: reife Bananen, Mehl, Eier, Öl, Zucker, Backpulver und eine Prise Salz. Der besondere Twist kommt durch die Schokolade – ob fein gehackt oder als fertige Drops spielt dabei eigentlich keine Rolle. Sie schmilzt beim Backen teilweise, verteilt sich im Teig und sorgt für kleine, süße Überraschungen in jeder Scheibe. Wenn du magst, kannst du auch noch eine Prise Zimt oder Vanille dazugeben, beides passt hervorragend zu den Aromen der Banane.

Genieße das erste Stück bereits am Morgen zum Frühstück und vernasche den Rest zum Nachmittagskaffee.

Saftig und süß sind auch das Zitrone-Bananenbrot mit Mohn sowie das Cranberry-Bananenbrot. Ein ganz besonderes Aroma verströmt das Matcha-Bananenbrot. Egal, für welche Variante du dich entscheidest: Leicht zu backen und richtig lecker sind sie alle.

Bananenbrot mit Schokostückchen Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 55 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 10 Minuten Min. Portionen 12 Stücke Kochutensilien 1 Kastenform (25 cm) Zutaten 1x 2x 3x 3 überreife Bananen

300 g Mehl 405er

2 Eier

100 ml neutrales Öl

50 ml Milch

100 g Zucker

1 Pck. Vanillezucker

1 Prise Salz

1 1/2 TL Backpulver

100 g Schokotröpfchen z.B. diese hier 🛒 Zubereitung Schäle die Bananen und zerdrücke sie mit einer Gabel.

Gib die restlichen Zutaten bis auf die Schokotröpfchen dazu und verrühre alles zu einem Teig.

Hebe die Schokolade vorsichtig unter.

Fülle den Teig danach in eine mit Backpapier ausgelegte Backform und backe das Bananenbrot für 55 Minuten bei 175 °C Ober-/Unterhitze.

Mach die Stäbchenprobe, bevor du es aus dem Ofen holst.

