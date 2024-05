Bananenpizza: süßer Klassiker aus Brasilien

Wer schon keine Ananas auf der Pizza mag, wird bei diesem Rezept sicher erst recht die Nase rümpfen. Aber ich kann dir versichern, die Bananenpizza ist wirklich lecker. Ich habe sie vor einiger Zeit bei einer Freundin probiert und war begeistert. Heute möchte ich dir das Rezept vorstellen und dich hoffentlich auch von der Bananenpizza überzeugen.

Rezept für süße Bananenpizza mit Zimt

Die Bananenpizza kommt aus Brasilien und ist dort ein echter Klassiker. Sie ist besonders bei Kindern beliebt und wird mit Zimt und Kondensmilch serviert. Es gibt auch Varianten, bei denen noch geriebener Käse oben darübergestreut wird. Wir verzichten heute aber auf den Käse.

Die Zubereitung ist wirklich einfach. Du bereitest den Teig zu und lässt ihn eine halbe Stunde an einem warmen Ort aufgehen. Soll es schneller gehen, kannst du selbstverständlich auch fertigen Pizzateig aus dem Kühlregal verwenden. Selbst gemacht schmeckt aber immer noch am besten. Der Teig wird dann ausgerollt und für 10-15 Minuten vorgebacken. Anschließend kommen Bananenscheiben, Kondensmilch und Zimt obendrauf und die Bananenpizza wandert für weitere 5 Minuten in den Ofen.

Die Bananenpizza kann wie ein Kuchen gegessen werden, aber auch als süßes Frühstück oder Mittagessen. Einmal probiert, werden deine Kinder sie wahrscheinlich zu jeder Tageszeit essen wollen.

Ach, man kann schon leckere Sachen mit Pizzateig machen. Eine herzhafte Variante ist unser Zupfbrot aus Pizzateig. Es ist außen knusprig und innen ganz weich. Auch zum Frühstück kannst du Pizzateig verwenden. Peppe deinen Morgen mit der Frühstückspizza mit Spiegelei auf. Im obigen Video zeigen wir dir 3 Rezepte mit Pizzateig, die garantiert neu für dich sind.