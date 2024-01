Als Erstes bereitest du den Teig zu: Gib dafür Mehl, Puderzucker, Backpulver, Salz und Milch in eine Schüssel. Rühre die Trockenhefe in das Wasser und gieße dieses danach ebenfalls in die Schüssel. Verknete nun alles mit der Hand so lange zu einem Teig, bis dieser nicht mehr an den Rändern der Schüssel kleben bleibt. Lass ihn dann eine Stunde zugedeckt gehen.