Für den Bao-Bun-Teig verknetest du Mehl, Puderzucker, Salz, Backpulver, Trockenhefe, Wasser, Milch und Sahne so lange miteinander, bis der Teig nicht mehr an der Schüsselwand kleben bleibt. Decke dann die Schüssel ab und lass den Teig eine Stunde gehen. Bestreue den Teig danach von beiden Seiten mit schwarzem Sesam, lege ihn auf einen runden Spritzschutz und ziehe ihn etwas auseinander. Gib kochendes Wasser in eine vorgeheizte Pfanne und lege den Spritzschutz samt Teig auf die Pfanne. Decke nun den Teig mit einer entsprechend großen Schüssel ab. Fette am besten die Ränder der Schüssel vorher ein, damit der Teig sich später besser lösen lässt. Lass den Teig ca. 30 Minuten im Wasserdampf dämpfen.