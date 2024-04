Barbecuesoße selber machen: Jetzt kann die Grillsaison beginnen!

Auch wenn es die letzten Tage nicht so aussieht: Die Grillsaison hat bereits begonnen und die nächsten warmen Tage kommen bestimmt. Der perfekte Zeitpunkt, um Barbecuesoße selber zumachen! Ob du mit ihr dein Grillfleisch bepinselst oder sie als Dip verwendest, die würzige Soße ist ein köstlicher Zusatz zu jedem Grillbuffet!

Barbecuesoße selber machen ist ganz einfach

Barbecuesoße ist fest mit der US-amerikanischen Küche verbunden. Industriell wird sie seit 1948 in den USA gefertigt, die hausgemachte Version ist jedoch wesentlich älter. Ursprünglich wurde die stark gewürzte Soße oftmals verwendet, um Fleisch, das bereits einen etwas strengeren Geruch oder Geschmack aufwies, wieder genießbar zu machen. Das ist heutzutage glücklicherweise nicht mehr notwendig, aber Fleisch mit süß-würziger Marinade schmeckt einfach gut, besonders zur Grillsaison. Wir zeigen dir heute, wie du Barbecuesoße ganz problemlos selber machen kannst.

Die Basis, um eine gute Barbecuesoße zuzubereiten, sind Essig und Tomatenpaste. Du kannst natürlich auch Ketchup verwenden, aber wir verzichten bei unserem Rezept lieber darauf. So bekommt die Soße einen besonders fruchtigen Geschmack. Nicht zu ersetzen ist allerdings die Worcestershiresoße, die der Soße ein tiefes umami gibt. Ob du dabei die Variante mit Sardellen oder das vegane Pendant verwendest, liegt bei dir.

Endlich wieder Grillsaison! Bist du gut vorbereitet? Falls nicht, findest du in unserem Leckerwissen hilfreiche Ratschläge. So verraten wir dir unsere besten Tipps für das perfekte Barbecue oder zeigen dir, wie du Gemüse grillen kannst wie ein Profi.

Klassisch verwendet man Barbecuesoße dafür, Fleisch während des Grillens zu bestreichen. Es wird dadurch besonders zart und saftig und ist von einer klebrig-würzigen Hülle umgeben. Du kannst aber ebenso gut Barbecuesoße selber machen, um sie als Dip für Pommes oder als Soße für Falafel- oder Halloumi-Taschen zu verwenden. Dieses Rezept ist so lecker, dass du ohnehin keinen anderen Dip mehr essen magst!

Der Schlüssel, um eine gute Barbecuesoße zu machen, ist, sie lange genug einkochen zu lassen. So bekommt sie eine schön sämige Konsistenz und ist zudem länger haltbar. Koche sie daher mindestens eine halbe Stunde ohne Deckel ein. Du wirst mit einer geschmacksintensiven, sirupartigen Soße belohnt, die sich bis zu zwei Wochen in deinem Kühlschrank hält. Entnimm sie immer mit einem sauberen Löffel, denn auch das verlängert die Haltbarkeit. Aber glaub mir, so lange wird diese köstliche Soße nicht in deinem Kühlschrank stehen!