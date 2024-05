Basilikum einfrieren: So hast du es ganzjährig zur Hand

Basilikum ist das grüne Gold der mediterranen Küche, ein unverzichtbares Kraut, das mit seinem unverwechselbaren Aroma Gerichte wie Pesto, Suppen und Salate bereichert. Doch nicht immer hat man frisches Basilikum zur Hand, wenn das Verlangen nach seinem Geschmack aufkommt. Hier bietet das Einfrieren eine praktische Lösung. Mit dem Einfrieren kannst du die Haltbarkeit deines Basilikums verlängern, ohne dabei auf Geschmack und Nährstoffe verzichten zu müssen. In diesem Ratgeber zeigen wir dir, wie du Basilikum einfrieren kannst, um es jederzeit griffbereit zu haben.

Warum sollte man Basilikum einfrieren?

Das Einfrieren von Basilikum ist eine einfache und effektive Methode, um die Haltbarkeit dieses aromatischen Krauts zu verlängern. Im Gegensatz zum Trocknen, bei dem einige der ätherischen Öle verloren gehen können, bewahrt das Einfrieren den charakteristischen Geschmack und die Nährstoffe des Basilikums. Du kannst somit auch außerhalb der Saison oder wann immer du möchtest, das volle Aroma genießen.

Die Vorbereitung des Basilikums

Vor dem Einfrieren solltest du das Basilikum gründlich waschen und trocken schütteln oder -tupfen. Entferne beschädigte oder welke Blätter, da nur die frischesten und qualitativ besten Blätter eingefroren werden sollten. Anschließend kannst du die Blätter entweder ganz lassen oder, falls gewünscht, grob hacken.

Methoden zum Einfrieren von Basilikum

Es gibt verschiedene Methoden, um Basilikum einzufrieren:

Ganze Blätter einfrieren: Lege die ganzen Blätter auf ein Backblech und friere sie ein, bevor du sie in einen Gefrierbeutel umfüllst.

Gehackt einfrieren: Hacke das Basilikum grob und friere es in kleinen Portionen ein.

In Öl einfrieren: Mische das Basilikum mit Öl und friere es in Eiswürfelformen ein.

Als Pesto einfrieren: Verarbeite das Basilikum zu Pesto und friere es in geeigneten Behältern ein.

Basilikum in Eiswürfelformen einfrieren

Das Einfrieren von Basilikum in Eiswürfelformen ist besonders praktisch. Du kannst die Blätter entweder in Wasser oder in Olivenöl einlegen und dann einfrieren. Sobald die Würfel fest sind, überführe sie in einen Gefrierbeutel. So bleiben sie lange frisch und du kannst einzelne Portionen nach Bedarf entnehmen.

Verwendung von gefrorenem Basilikum

Gefrorenes Basilikum kannst du direkt in warme Gerichte geben, ohne es vorher aufzutauen. Es eignet sich hervorragend für Saucen, Suppen und Eintöpfe. In kalten Gerichten solltest du das Basilikum vorher bei Raumtemperatur auftauen lassen.

Häufige Fehler und wie man sie vermeidet

Einige häufige Fehler beim Einfrieren von Basilikum sind:

Das Einfrieren von nassem Basilikum, was zu Eiskristallbildung und Geschmacksverlust führen kann.

Ein Überfüllen der Gefrierbehälter, was die Qualität beeinträchtigen kann.

Vergessen, die Luft aus den Gefrierbeuteln zu entfernen, was Gefrierbrand verursachen kann.

Vermeide diese Fehler, indem du das Basilikum vor dem Einfrieren sorgfältig trocknest, die Behälter nicht überfüllst und die Luft aus den Beuteln entfernst.