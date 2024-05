Schnittlauch einfrieren: So bleibt er lange frisch & aromatisch

Schnittlauch ist ein beliebtes Küchenkraut, das frisch am besten schmeckt. Doch manchmal hat man mehr davon im Garten oder beim Einkauf erworben, als sofort verbraucht werden kann. Um die Haltbarkeit zu verlängern, ist das Einfrieren eine praktische Methode. Schnittlauch einfrieren ist einfach und ermöglicht es, das Kraut auch außerhalb der Saison zu genießen. Wir erklären dir, wie du Schnittlauch richtig einfrierst, um seinen Geschmack und seine Nährstoffe zu bewahren.

Schnittlauch einfrieren: Darauf solltest du achten

Bevor du Schnittlauch einfrierst, wasche ihn gründlich unter fließendem Wasser. Schüttle das Wasser ab oder verwende eine Salatschleuder, um überschüssige Feuchtigkeit zu entfernen. Schneide den Schnittlauch dann in kleine Röllchen, da er in gefrorenem Zustand nicht mehr geschnitten werden kann. Achte darauf, dass die Stücke gleichmäßig sind, um später eine einfache Dosierung zu ermöglichen. Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, das Kraut einzufrieren.

Einfrieren in Behältern

Nach der Vorbereitung kannst du den Schnittlauch in geeigneten Behältern einfrieren. Verwende kleine Gefrierdosen oder Eiswürfelbehälter, um Portionen zu erstellen. Fülle den Schnittlauch lose in die Behälter und drücke ihn nicht zu fest, um die Zellstruktur nicht zu verletzen. Verschließe die Behälter fest, um Gefrierbrand zu vermeiden. Beschrifte sie mit dem Einfrierdatum, um den Überblick zu behalten.

Einfrieren in Gefrierbeuteln

Eine Alternative zu Behältern sind Gefrierbeutel. Verteile den vorbereiteten Schnittlauch in den Beuteln in einer dünnen Schicht. So kannst du später leicht die benötigte Menge entnehmen. Drücke die Luft aus den Beuteln, bevor du sie verschließt, um Gefrierbrand zu verhindern. Lege die Beutel flach ins Gefrierfach, damit der Schnittlauch schnell gefriert und nicht verklumpt.

Suchst du nach Rezeptideen, für die du deinen gefrorenen Schnittlauch verwenden kannst? Dann verarbeite ihn mal in Kräuter-Pancakes mit Räucherlachs oder in einer original Frankfurter Grüne Soße. Auch als Deko eignet sich der eingefrorene Schnittlauch, zum Beispiel auf Steamed Eggs.

Schnittlauch einfrieren: So kannst du ihn verwenden

Gefrorener Schnittlauch kann direkt aus dem Gefrierfach verwendet werden. Gib ihn gefroren zu warmen Gerichten wie Suppen oder Eintöpfen hinzu. Auch bei kalten Speisen kannst du den Schnittlauch problemlos verwenden. Verrühre ihn gefroren mit der Speise, damit er nicht matschig wird. Der Geschmack ist fast wie frisch, auch wenn die Konsistenz etwas weicher sein kann.

