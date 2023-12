Wurden bei uns früher Geburtstage gefeiert oder Silvester zelebriert, hatte der Raclette-Grill seinen großen Auftritt. Während er die meiste Zeit des Jahres auf dem Dachboden ausharrte, freuten wir uns zu diesen besonderen Anlässen umso mehr, ihn mal wieder anzuschmeißen. Und obwohl niemand aus meiner Familie aus Hessen kommt, gab – und gibt – es bei uns schon immer eine Frankfurter Grüne Soße zum Raclette. Der Dip schmeckt toll zu Kartoffeln, die bei uns ebenfalls zu diesem Essen dazugehören, und zu frischem Baguette, das ebenfalls nicht fehlen darf. Wenn du die Kräutersoße bisher noch nicht kennst, aber etwa fürs kommende Silvesterfest ebenfalls einen Raclette-Abend planst, dann teile ich gern das Rezept für Frankfurter Grüne Soße mit dir.

Frankfurter Grüne Soße mit 7 Kräutern

In eine klassische Frankfurter Grüne Soße gehören gleich sieben verschiedene Kräuter. Und zwar nicht irgendwelche, sondern genau diese:

Petersilie Schnittlauch Kresse Kerbel Sauerampfer Borretsch Pimpinelle

Ohne diese sieben Kräuter ist es keine original Frankfurter Grüne Soße. Eier dürfen in der hessischen Spezialität ebenfalls nicht fehlen, und hier scheiden sich die Rezepte. Wir haben uns für eine einfache Variante entschieden: Eier hart kochen, abschrecken und pellen und dann klein schneiden und unterrühren. Man kann aus den Eiern, etwas Öl und Essig aber auch eine Mayonnaise anrühren, indem man das Eigelb durch ein Sieb streicht und mit den anderen beiden Zutaten verrührt. Dann wiederum findet man Variationen, in denen noch ein Klecks Joghurt mit an die Frankfurter Grüne Soße gegeben wird.

Neben ihrer Funktion als Dip zum Raclette schmeckt die Frankfurter Grüne Soße auch super zu Pellkartoffeln und wird häufig außerdem zu kaltem Braten oder Tafelspitz gereicht.

Faktenwissen Raclette: Wir verraten, welche herzhaften Raclette-Ideen du umsetzen kannst und welche Zutaten auf deine Raclette-Einkaufsliste gehören. Obendrein praktisch: unsere Tipps, um deinen Raclette-Grill zu reinigen. Sind nach dem großen Schlemmen noch Zutaten übrig, folge unseren Ideen, wie du Raclette-Reste verarbeiten kannst.