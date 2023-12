Raclette gehört in vielen Familien an Weihnachten und zu Silvester dazu wie der Weihnachtsbaum, Plätzchen und Geschenke. Die gemeinsame Schlemmerei ist einer der Höhepunkte der alljährlichen Zusammenkunft, die mehrere Stunden dauert und zelebriert wird. Doch dann kommt der tiefe Fall – nach dem Raclette ist vor dem Abwasch! Viele empfinden Raclette reinigen als mühsame Pflicht. Das muss aber nicht sein: Wir haben nützliche Tipps und Tricks, mit denen du die Steinplatte, das Raclette-Gerät selber und die Pfännchen schnell wieder sauber bekommst.

Raclette reinigen: So einfach geht’s

Auch wenn es nach dem schönen Essen in gemütlicher Runde nur allzu verlockend ist, den Abwasch auf einen späteren Zeitpunkt oder den nächsten Tag zu verschieben, solltest du dir den Gefallen tun und dein Raclette-Gerät direkt nach der Benutzung gründlich reinigen.

Eingebrannte Rückstände und Fettreste können nämlich auf Dauer das Material schädigen und im schlimmsten Fall dazu führen, dass das Gerät kaputt geht. Das wäre doch ärgerlich. Am besten bewahrst du den Raclette-Grill nach der Reinigung in seiner Verpackung oder einem passenden Karton auf. So wird auch die nächste Raclette-Runde zu einem leckeren Vergnügen – ohne lästige Putzaktion vorher.

Falls du für die nächste Runde Raclette noch Pfännchen-Inspiration brauchst, schaue doch mal bei unseren fünf herzhaften Raclette-Rezepten vorbei oder teste das Tex-Mex-Raclette mit Guacamole und Nachos. Für den süßen Abschluss sorgen unsere leckeren Dessert-Ideen vom Raclette-Grill.

Wie reinige ich die Raclette-Platte?

Bevor du mit dem Reinigen des Raclettes beginnen, sollte natürlich alles abgekühlt und ausgesteckt sein. Nimm zunächst ein Küchenpapier zur Hand und entferne die gröbsten Verschmutzungen wie Essensreste auf der Oberseite des Raclette-Geräts.

Dann beginnen wir mit dem Säubern der Raclette-Platte. Hast du eine Grillplatte aus Stein oder mit Antihaft-Beschichtung oder eventuell beides? Beachte bei der Reinigung unbedingt das Material; denn auch hier kann eine falsche Reinigung zu Materialschäden führen. Damit dir eine Raclette-Platte aus Stein noch lange gute Dienste leistet, solltest du beim Raclette-Reinigen diese fünf Dinge beachten:

Weiche die Steinplatte nicht im Wasserbad ein. Das Material saugt sich mit Wasser voll und kann porös werden.

Reinige die Platte nicht in der Spülmaschine.

Reinige eine steinerne Grillplatte besser mit einem feuchten Schwamm und ein wenig Spülmittel. Spitze oder scharfe Gegenstände wie Messer oder Stahlwolle können die Oberfläche beschädigen.

Um hartnäckige Verschmutzungen zu lösen, kannst du Eingebranntes mit etwas Spüli einweichen und dann sanft mit dem Schwamm entfernen.

Trockne die Steinplatte nach der Reinigung gut ab.

Auch Grillplatten mit Antihaft-Beschichtungen wie Teflon solltest du beim Raclette-Reinigen gut behandeln. Für diese gelten fünf Tipps:

Säubere die Grillplatte direkt nach der Verwendung des Raclettes, solange die Grillplatte noch warm ist. Dazu eignet sich einer der Holz- oder Kunststoffspatel, die auch beim Leeren der Raclette-Pfännchen zum Einsatz kommen.

Fettrückstände auf der Grillplatte kannst du leicht mit einem Papier-Küchentuch aufnehmen.

Kratze Verkrustungen nicht mit scharfen Gegenständen ab, da die Beschichtung so beschäftigt werden kann. Dadurch können sich beim nächsten Gebrauch kleine Materialpartikel ablösen.

Bei hartnäckigen Verschmutzungen hilft ein Bad in Spüliwasser über Nacht. Anschließend kannst du Schmutz- und Fettreste mit einem weichen Spülschwamm entfernen.

Raclette-Grillplatten mit Antihaft-Beschichtung sind etwas pflegeleichter – du kannst sie problemlos in die Spülmaschine stellen. Wenn die Grillplatte kalt ist, wandert sie samt Pfännchen einfach in den Geschirrspüler.

Wie reinige ich das Raclette-Gerät?

Die „Ablage“, in denen die Pfännchen standen und der Teil des Raclette-Geräts, durch den die Heizschläuche laufen, haben ebenfalls eine Reinigung nötig. Bei diesen Teilen solltest du auf folgende Punkte achten:

Lebensmittelreste in der Ablage kannst du einfach mit einem feuchten Lappen entfernen. Am besten eignet sich dazu warmes oder heißes Wasser. Dies löst Fett am besten. Sind die Verkrustungen zu stark, kannst du eine Mischung aus Fettlöser, Natron und Backofenspray sowie heißes Wasser in eine Schüssel geben und damit die Verkrustungen entfernen.

Den Teil des Raclette-Geräts, bei dem sich die Heizschlangen befinden, kannst du entweder mit Natron und Wasser oder alternativ mit einem speziellen Fettlöser-Spray lösen.

Wie reinige ich die Raclette-Pfännchen?

Jetzt hast du es bald geschafft, die großen Teile deines Raclette-Grills glänzen schon wieder. Nun sind noch die Raclette-Pfännchen übrig. Hier haben wir drei Tipps für dich:

Die meisten Raclette-Pfännchen verfügen über eine spezielle Beschichtung, die ein Anbrennen des Pfännchen-Inhalts beim Überbacken verhindert. Grobe Verschmutzungen oder Essensreste entfernst du einfach mit dem Holzschaber oder einem Küchentuch.

Ein weicher Schwamm und Spülmittel sind zum Reinigen ausreichend – Finger weg von aggressiven Reinigungsmitteln.

Weiche stark verschmutze Pfännchen am besten eine Weile in Wasser mit Spüli ein oder gib sie direkt in die Spülmaschine.

Wir hoffen, mit unseren Tipps und Tricks geht dir das nächste Raclette reinigen leichter von der Hand und du freust dich schon auf die nächste Schlemmer-Runde mit deinen Lieben!

Psst, einen letzten Tipp haben wir noch für dich: Fette deine Pfännchen vor dem nächsten Raclette-Abend mit einer dünnen Schicht Speiseöl ein. So verhinderst du, dass das Essen beim Garen ansetzt, und erleichterst dir schon vor dem Genuss die Reinigung.