Es gibt kaum eine Zutat, die so vielseitig ist wie das Ei. Es gibt zahllose Zubereitungsarten und jede Kultur hat ihre eigenen traditionellen Eierspeisen. Man könnte ganze Kochbuch-Bibliotheken nur mit Eierrezepten füllen. Heute widmen wir uns einem Klassiker der chinesischen Küche, der gerade international immer mehr Anerkennung bekommt: Steamed Eggs.

Gedämpfte Eierspeise aus dem Reich der Mitte: Steamed Eggs

Es passiert selten, dass Essen mit dem Wort „zart“ beschrieben wird. Auf diese chinesischen Steamed Eggs jedoch trifft kaum ein anderes Wort so gut zu. Diese Eierspeise ist mild im Geschmack und bekannt für ihre feine Struktur, die an Pudding erinnert. In China ist das Gericht besonders zum Frühstück mit einer Schale Reis sehr beliebt. Auch für ein leichtes Abendessen eignen sich die gedämpften Eier gut.

Die Zubereitung von Steamed Eggs ist einfach, aber auf ein paar Details musst du trotzdem achten. Beginne damit, Eier aufzuschlagen und sie mit der doppelten Menge warmem Wasser zu vermischen. Dabei ist es wichtig, nicht zu viel Luft unter die Mischung zu heben. Auch solltest du die Mischung einmal durchsieben, um eventuelle Rückstände der Hagelschnur herauszufiltern.

Steamed Eggs werden, wie der Name sagt, gedämpft. Das funktioniert am besten in einem Bambusdämpfer. Aber keine Sorge, wenn du keinen hast, tut es auch eine große Pfanne. In dieser sollte genug Wasser sein, dass es in zehn Minuten nicht verdampft, aber nicht so viel, dass es in die Schalen spritzt. Bedecke diese vor dem Dämpfen mit Frischhaltefolie, die du ein paar Mal einstichst, damit keine Wassertropfen auf das Ei fallen.

Beachtest du diese Details, wirst du mit einer perfekt samtigen Konsistenz belohnt. Steamed Eggs eignen sich als Basis für allerlei Toppings. Klassisch sind diese in China ebenfalls sehr mild: Sojasoße und Sesamöl werden ebenso gerne verwendet wie geschnittener Schnittlauch. Schneide das gedämpfte Ei vor dem Servieren rautenförmig ein, damit die Soße optimal einsickern kann.

Wir bei Leckerschmecker haben schon das ein oder andere Gericht mit Ei ausprobiert. Schaue dir das Video oben an, das dir 24 Rezeptideen für Eierspeisen präsentiert. Für weitere Frühstücksei-Rezepte aus aller Welt probiere auch unser französisches Rührei oder einen warmen Topf Shakshuka mit Pita-Brot.