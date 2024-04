Frühstück de luxe? Gönn dir Kräuter-Pancakes mit Räucherlachs

Wie sieht dein perfekter Start in den Tag aus? Mit einem guten Frühstück oder nur mit einer Tasse Kaffee? Wir sind definitiv Frühstücks-Fans und lieben es, mit leckeren Köstlichkeiten den Morgen zu beginnen. Deshalb sind wir auch immer auf der Suche nach kreativen Frühstücks-Ideen. Heute gibt es bei uns deshalb Pancakes mit Kräutern und Räucherlachs.

Kräuter-Pancakes mit Räucherlachs einfach zubereiten

Pancakes und Räucherlachs, gepaart mit einem frischen Dip ist eine ziemlich köstliche Kombination für ein Frühstücksgericht. Für die Pancakes benötigst du neben Mehl, Eiern und Milch einige Kräuter, die kleingeschnitten mit in den Teig gemischt werden und den Pancakes so eine Extraportion Würze verleihen. Im Rezept verwenden wir Kresse, Schnittlauch und Petersilie. Du kannst aber auch andere Kräuter verwenden.

Für die Kräuter-Pancakes mit Räucherlachs verquirlst du in einer Schüssel zuerst die Eier und mischst dann Salz, Mehl und Milch sowie die gehackten Kräuter dazu. Lass den Teig 10 Minuten ruhen. Danach erhitzt du Öl in einer Pfanne und brätst die Pancakes nach und nach von beiden Seiten an, bis sie eine goldbraune Farbe bekommen.

Zu den Kräuter-Pancakes gibt es einen Dip aus Sauerrahm. Hierfür rührst du das Milchprodukt mit Salz, Pfeffer und einem Spritzer Zitrone zu einer glatten Masse. Zum Servieren gibst du etwas von dem Dip auf die Pancakes, garnierst mit Räucherlachs und streust Kresse darüber.

Ob Pancakes, Rührei oder Müsli, zum Frühstück kann man es sich richtig gut gehen lassen. Auf welchen Frühstücksklassiker hast du mal wieder Lust? Wie wäre es mit dem türkischen Rührei Menemen für internationalen Genuss am Morgen? Richtig bunt und fröhlich geht es auf dem Frühstückstisch mit diesem Rainbow Bagels her. Für Fans deftiger Gerichte ist die Frühstückspfanne mit Ei und Speck genau richtig.