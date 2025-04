Deftiges Bauernfrühstücks-Sandwich für eine herzhafte Stärkung am Morgen

Frühstückst du lieber herzhaft oder süß? Wenn du einen würzigen Start in den Tag bevorzugst, dann bist du hier genau richtig. Dieses Bauernfrühstücks-Sandwich wird dich nicht nur problemlos sattmachen, sondern garantiert auch glücklich zurücklassen.

Mit einem Bauernfrühstücks-Sandwich königlich in den Tag starten

Ein Bauernfrühstück für sich genommen ist ja schon immer eine gute Wahl, mit herrlichen Zutaten: frische Bratkartoffeln, ein wenig Gemüse, knuspriger Speck und zartes, cremiges Rührei. Da läuft einem sofort das Wasser im Mund zusammen.

Kein Wunder, dass es noch besser wird, wenn es in einem Sandwich verpackt wird. Hier zauberst du ein Potpourri an Aromen auf deinen Frühstücksteller, das dich garantiert glücklich macht und mit Energie versorgt. Und dabei ist es zum Glück nicht sonderlich aufwendig in der Zubereitung und macht schon, während alles in der Pfanne brutzelt, Lust, es direkt zu verspeisen.

Wie so viele Gerichte, die wir heute kennen und lieben, entstand auch das Bauernfrühstück eigentlich als Restessen, um übriggebliebene Zutaten vom Vortag zu verarbeiten. In dieser Variante als Sandwich bekommt es einen neuen Dreh, der es unwiderstehlich macht. Diese frisch aus der Pfanne kommenden Zutaten, verpackt in knusprigem Weißbrot, machen einfach glücklich.

Dieses Rezept ist flexibel und lässt sich im Handumdrehen variieren. Statt Paprika machen sich auch Pilze oder gebratene Tomaten herrlich in der Pfanne. Und natürlich kannst du das Sandwich auch problemlos mit Käse ergänzen. Oder du gibst ihn in geriebener Form zum Rührei, um es noch cremiger zu machen. Hauptsache du lässt es dir schmecken!

Bei Leckerschmecker findest du alles, was du für ein gutes Frühstück brauchst! Hast du schon einmal einen Auflauf zum Frühstück probiert? Richtig gut macht sich auch dieses Omelett mit Pilzen und Zwiebeln auf dem Tisch. Oder wie wäre es mit einem herzhaften Croissant-Ring?

Bauernfrühstücks-Sandwich Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 150 g Kartoffeln

2 rote Zwiebeln

2 Handvoll Blattspinat frisch

1 Paprika

1 Bund Schnittlauch

etwas neutrales Pflanzenöl

4 Scheiben Speck

Salz und Pfeffer nach Geschmack

4 Eier Größe M

4 Scheiben Weißbrot Zubereitung Schäle die Kartoffeln und schneide sie in Würfel. Koche sie in gesalzenem Wasser, bis sie gar sind.

Schäle währenddessen die Zwiebeln und würfel sie fein. Wasche den Blattspinat und schleuder ihn trocken.

Wasche die Paprika, entferne das Kerngehäuse und schneide sie ebenfalls in Würfel. Putze den Schnittlauch ab und hacke ihn fein.

Erhitze etwas Öl in einer Pfanne 🛒 und brate die Speckscheiben darin knusprig. Lege sie anschließend auf ein Stück Küchenpapier, um das überschüssige Fett abtropfen zu lassen.

Gib erneut etwas Öl in die Pfanne und brate die Kartoffeln, Zwiebeln und Paprika darin an, bis sie goldbraun sind. Würze das Gemüse mit Salz und Pfeffer.

Schlage derweil die Eier in einer Schüssel auf und verquirle sie. Würze sie mit etwas Salz und Pfeffer und brate sie in einer separaten Pfanne unter ständigem Rühren an, bis sie cremig und weich sind.

Toaste die Brotscheiben. Belege sie dann mit Rührei, etwas Schnittlauch, Speck, der Kartoffel-Gemüse-Mischung und dem Blattspinat. Füge abschließend die zweite Brotscheibe hinzu.

