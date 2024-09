Gönn dir ein zünftiges bayerisches Weißwurstfrühstück wie auf dem Oktoberfest

Zu einem typisch bayerischen Frühstück gehört die Weißwurst genauso dazu wie das Weizenbier. Deshalb gibt es den Klassiker auch nur an Sonn- oder Feiertagen. Oder zu besonderen Anlässen wie etwa dem Oktoberfest. Was du alles für ein traditionelles Weißwurstfrühstück brauchst und wie du es in der eigenen Küche zubereiten kannst, verraten wir dir hier.

Traditioneller Schmaus: So gelingt ein Weißwurstfrühstück zu Hause

Für ein Frühstück, wie man es in Bayern findet, musst du nicht gleich in das südlichste Bundesland reisen. Du kannst dir das Mahl dir einfach in deiner eigenen Küche zubereiten. Dafür brauchst du nur ein paar Zutaten und knapp 20 Minuten Zeit. Allerdings gibt es bei der Zubereitung ein paar Dinge zu beachten. Dazu zählt unter anderem, dass ein bayerisches Weißbier nicht fehlen darf. Klingt gut? Dann leg los!

Die bayerische Tradition besagt, dass ein Weißwurstfrühstück bis spätestens zwölf Uhr beendet sein muss. Wenn das Läuten der Kirchenglocken zu hören ist, muss die Wurst verzehrt sein. Der Grund dahinter: Früher wurde die Weißwurst immer frisch in der Frühe hergestellt und roh verkauft. Da es noch keine Kühlung gab, musste die Wurst direkt zubereitet und gegessen werden. Auch wenn die Würste heute länger haltbar sind, an der Tradition wird nach wie vor festgehalten.

Das ist aber nicht die einzige Regel, die du bei einem Weißwurstfrühstück beachten musst. Insgesamt gibt es zehn Gebote, die im Zusammenhang mit der bayerischen Wurstspezialität einzuhalten sind. Kennst du sie, wirst du zum waschechten Oktoberfest-Profi. Eine weitere Regel verlangt zum Beispiel, dass die Würste nur in heißem Wasser erwärmt werden und auf keinen Fall kochen dürfen. Außerdem werden sie beim Essen nicht geschnitten, sondern gezuzelt. Schneide dafür die Wurst an einem Ende ein und sauge das Fleisch heraus. Die Hülle ist nämlich nicht genießbar.

Süßer Senf und Brezeln sowie Radieschen als Beilage sind übrigens ebenfalls ein Muss. Zusätzlich kannst du alles dazu servieren, was dir schmeckt. Wie wäre es zum Beispiel noch mit einem selbst gemachten Obazda oder etwas süßem wie einem Zwetschgendatschi zum Schluss?

Bist du im Oktoberfest-Fieber, dann lass dich bei Leckerschmecker von weiteren bayerischen Spezialitäten wie der Brezeltorte mit Sauerkraut oder dem Weißwurstsalat mit Bierdressing inspirieren.