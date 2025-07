Beeren-Galette: sommerlicher Kuchen aus Frankreich

Frische Beeren und Kuchen sind ein wahres Match made in Heaven. Gut, dass gerade so viele der kleinen Früchte Saison haben. Je frischer, desto saftiger sind sie und um das hervorzuheben, backen wir eine Beeren-Galette. Die setzt die süßen Beeren perfekt in Szene und ist noch dazu nicht schwer zu backen. Also, schnapp dir ein paar frische Beeren und los geht’s!

Beeren-Galette: süßer Kuchengenuss

Der Name „Galette“ bezeichnet in der französischen Küche verschiedenste Backwerke. Viele stellen sich unter ihm dünne Buchweizen-Pfannkuchen vor, die deftig gefüllt werden. Er kann allerdings auch einen Kuchen mit einem Mürbeteigboden bezeichnen, der süß gefüllt wird. Schaut man sich die zwei Zubereitungsarten nebeneinander an, fällt auf: Beide haben einen dünnen Teigboden, der teilweise über die Füllung gefaltet wird. So auch bei unserer Beeren-Galette.

Neben einem gesüßten Mürbeteigboden benötigst du für die Beeren-Galette frische Beeren. Himbeeren, Erdbeeren, Brombeeren oder auch rote Johannisbeeren, all das bietet sich an. Schaue, dass sie so reif sind, wie möglich sind, damit das Endergebnis nicht zu sauer wird. Die Beeren legst du auf dem Mürbeteigboden aus und faltest diesem am Rand kunstvoll darüber. Dann streust du etwas Zucker auf den Rand und schon wandert der Kuchen in den Ofen.

Unsere Beeren-Galette eignet sich perfekt für einen geselligen Abend im Kreise der Familie. Mit einer Kugel Vanilleeis serviert wird niemand am Tisch nein sagen können. Übrigens: Sind beispielsweise Kinder anwesend und du möchtest dem Kuchen einen kleinen, etwas gesünderen Twist geben, ersetze einen Teil des Mehls durch Vollkornmehl. Bedenke aber, dass du die Flüssigkeitsmenge gegebenenfalls anpassen musst.

Beeren-Galette Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 55 Minuten Min. Ruhezeit 1 Stunde Std. Gesamtzeit 2 Stunden Std. 15 Minuten Min. Portionen 8 Stücke Zutaten 1x 2x 3x Für den Teig: 350 g Dinkelmehl

100 g Zucker

1 Prise Salz

1 Ei

200 g Butter kalt Für die Füllung: 3 EL gemahlene Mandeln z.B. hier im Vorteilspack 🛒

500 g frische Beeren z.B. Himbeeren, Brombeeren, Erdbeeren

40 g Zucker

2 EL Speisestärke Außerdem: 1 Ei

1 EL Zucker Zubereitung Verknete die Zutaten für dein Teig rasch miteinander. Forme ihn zu einer Kugel und wickle ihn in Frischhaltefolie ein. Lege den Teig für 1 Stunde in den Kühlschrank.

Wasche die Beeren und trockne sie auf einem Geschirrhandtuch ab.

Vermische sie mit den restlichen Zutaten für die Füllung.

Heize den Backofen auf 160 °C Umluft vor.

Rolle den Mürbeteig zu einem großen Fladen aus. Dieser sollte ca. 30 cm groß und 5 mm dick sein. Belege die Mitte mit den Beeren. Falte die Ränder über die Beeren.

Verquirle ein Ei und streiche es auf den Rand der Galette. Streue Zucker darüber.

Backe den Kuchen für 45-55 Minuten goldbraun. Notizen Du kannst aus diesem Rezept auch zwei kleine Galettes backen.

