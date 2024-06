Beeren-Galette: sommerlicher Kuchen aus Frankreich

Frische Beeren und Kuchen sind ein wahres Match made in Heaven. Gut, dass gerade so viele der kleinen Früchte Saison haben. Je frischer, desto saftiger sind sie und um das hervorzuheben, backen wir eine Beeren-Galette. Die setzt die süßen Beeren perfekt in Szene und ist noch dazu nicht schwer zu backen. Also, schnapp dir ein paar frische Beeren und los geht’s!

Beeren-Galette: süßer Kuchengenuss

Der Name „Galette“ bezeichnet in der französischen Küche verschiedenste Backwerke. Viele stellen sich unter ihm dünne Buchweizen-Pfannkuchen vor, die deftig gefüllt werden. Er kann allerdings auch einen Kuchen mit einem Mürbeteigboden bezeichnen, der süß gefüllt wird. Schaut man sich die zwei Zubereitungsarten nebeneinander an, fällt auf: Beide haben einen dünnen Teigboden, der teilweise über die Füllung gefaltet wird. So auch bei unserer Beeren-Galette.

Neben einem gesüßten Mürbeteigboden benötigst du für die Beeren-Galette frische Beeren. Himbeeren, Erdbeeren, Brombeeren oder auch rote Johannisbeeren, all das bietet sich an. Schaue, dass sie so reif sind, wie möglich sind, damit das Endergebnis nicht zu sauer wird. Die Beeren legst du auf dem Mürbeteigboden aus und faltest diesem am Rand kunstvoll darüber. Dann streust du etwas Zucker auf den Rand und schon wandert der Kuchen in den Ofen.

Unsere Beeren-Galette eignet sich perfekt für einen geselligen Abend im Kreise der Familie. Mit einer Kugel Vanilleeis serviert wird niemand am Tisch nein sagen können. Übrigens: Sind beispielsweise Kinder anwesend und du möchtest dem Kuchen einen kleinen, etwas gesünderen Twist geben, ersetze einen Teil des Mehls durch Vollkornmehl. Bedenke aber, dass du die Flüssigkeitsmenge gegebenenfalls anpassen musst.

