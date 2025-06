Dieses knusprige Müsli schmeckt nach Sommer

Es gibt Morgende, an denen du eigentlich sofort wieder unter die Decke kriechen willst. Draußen ist es grau, drinnen erwartet sich hektische Arbeit und dein Kaffee ist bei weitem nicht stark genug, um dagegen anzukommen. Aber genau dann hilft ein Frühstück, das nicht einfach nur satt macht, sondern auch glücklich. Eines, das bunt ist, ein bisschen süß, ein bisschen kernig – und am besten schon vorbereitet im Glas nur darauf wartet, mit Joghurt und Milch angerührt zu werden. Ein Frühstück wie Beeren-Knuspermüsli zum Beispiel.

Beeren-Knuspermüsli: besser als gekauft

Müsli am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. So halten es zumindest viele. Das Problem dabei: Oftmals ist gekauftes Müsli zu süß, zu geschmacksarm. Empfindest du das auch so, solltest du ein Beeren-Knuspermüsli ausprobieren. Das punktet mit allerlei leckeren Zutaten: knackige Kerne und Nüsse, aromatisch geröstete Haferflocken und natürlich süße Beeren. Das alles genau so süß oder wenig süß, wie du es möchtest. Und die Zubereitung ist ganz leicht.

Zunächst brauchst du Haferflocken, Nüsse, etwas Öl und Honig oder Ahornsirup. Vermische all diese Zutaten mit einer Prise Salz in einer Schüssel und würze mit einem Hauch Zimt. Diese Masse verteilst du dann locker auf einem Blech und röstest sie bei mittlerer Temperatur, bis alles goldbraun ist. Dabei entfalten Haferflocken, Kerne und Nüsse ein Aroma, das dich beim Backen fast ungeduldig vor der Tür stehen lässt. Ist alles schön golden, heißt es: abkühlen lassen. Auch wenn dieser Schritt nicht leicht ist, ist er doch sehr wichtig. Denn wenn du die Beeren zu früh untermischst, werden sie matschig.

Wenn du das Beeren-Knuspermüsli direkt vernaschen möchtest, mische frische Beeren unter. Soll es sich eine Weile halten, greife auf getrocknete oder gefriergetrocknete zurück. Himbeeren, Erdbeeren, Blaubeeren, rote Johannisbeeren oder sogar Kirschen, hier ist alles erlaubt. Hauptsache fruchtig und lecker. Beeren-Knuspermüsli gehört zu diesen Dingen, bei denen du dich fragen wirst, warum du es je fertig gekauft hast. Guten Appetit!

Nimm dir ruhig noch eine Schale Müsli! Wir haben einige leckere Rezepte für dich. Zum Beispiel süßes Erdbeer-Granola oder geröstete Haferflocken mit Honig. Darf es etwas cremiger sein, mache dir einen Golden-Milk-Chia-Pudding.

Beeren-Knuspermüsli Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 35 Minuten Min. Portionen 6 Zutaten 1x 2x 3x 200 g Haferflocken kernig

80 g Nüsse und Kerne z. B. Mandeln, Sonnenblumenkerne, Walnüsse

1 TL Zimt

1 Prise Salz

3 EL Honig oder Ahornsirup

2 EL Rapsöl

70 g getrocknete oder gefriergetrocknete Beeren z.B. diese hier 🛒 Zubereitung Heize den Ofen auf 160 °C Ober-/Unterhitze vor.

Mische Haferflocken, Nüsse, Zimt und Salz in einer großen Schüssel. Gib Honig und Öl dazu und rühre alles gut durch, bis die trockenen Zutaten gleichmäßig benetzt sind. Verteile die Mischung locker auf einem mit Backpapier ausgelegten Blech.

Backe das Müsli etwa 20-25 Minuten goldbraun. Rühre es um, damit es gleichmäßig bräunt.

Lass es vollständig abkühlen. Hebe dann die Beeren vorsichtig unter. Notizen Bewahre dein Beeren-Knuspermüsli in einem luftdicht verschlossenen Glas auf.

