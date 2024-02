Erhitze für den Grundteig zunächst die Milch zusammen mit Butter, Zucker, Vanillearoma und Trockenhefe. Die Mischung soll so warm werden, dass sich Butter und Zucker auflösen. Lass sie aber keinesfalls sehr heiß werden. Verrühre alle Zutaten sorgfältig mit einem Schneebesen.

Gib nun Mehl, Eier und Salz in eine Schüssel und gieße die Milch-Hefe-Flüssigkeit darüber. Verarbeite das Ganze jetzt mit den Knethaken eines Handrührgeräts zu einem Teig. Dessen Konsistenz sollte so beschaffen sein, dass er sich leicht von der Schüssel lösen lässt. Forme den Teig zu einer Kugel und lass ihn zugedeckt für 45 Minuten an einem warmen Ort gehen.