Dieser Cocktail mit Beeren und Limette ist perfekt für den Frühling

Langsam werden die Abende wieder milder – endlich! Wir haben schon den einen oder anderen Abend auf dem Balkon gesessen und an einem Cocktail genippt. Dieses Frühjahr hat es uns vor allem der Berry-Lime-Cocktail angetan. Zwar wird er mit Beeren aus dem Tiefkühlschrank zubereitet, aber die schmecken trotzdem schon so herrlich nach Sommer, dass sie wie gemacht sind für die ersten lauen Abende unter freiem Himmel.

Rezept für Berry-Lime-Cocktail: Cheers auf den Frühling

Na, hast du dich auch schon mit deinen Lieblingsmenschen auf dem Balkon, der Terrasse oder im Garten getroffen und die ersten schönen Frühlingsabende genossen? Wir freuen uns wie verrückt, dass wir gemütliche Stunden mit Freunden und Familie wieder nach draußen verlegen können, um gemeinsam bei einem leckeren Drink die Frühlingstage ausklingen zu lassen. In diesem Jahr servieren wir gern einen fruchtigen Berry-Lime-Cocktail.

Der ist in zehn Minuten gemixt und schmeckt nach Neuanfang und guter Laune. Die Farben erinnern uns an die schönsten Blüten der Saison, der Geschmack lässt bereits den Sommer erahnen. Auf süße Beeren trifft spritziger Limettensaft. Dazu gesellen sich Wodka und prickelnder Prosecco – besser und leckerer kann man dieser Tage nicht anstoßen!

Um den Berry-Lime-Cocktail zuzubereiten, lassen wir die Beeren zunächst etwas antauen. Derweil waschen wir eine Limette, schneiden sie in Spalten und geben diese in zwei Gläser. Dazu kommt etwas brauner Zucker, dann wird beides im Glas zerstoßen. Dazu nehmen wir einen Holzstößel, der in der Grundausstattung einer Hausbar nicht fehlen darf.

Gut zu wissen: Welches Equipment benötigt man für die Hobby-Bar in den eigenen vier Wänden? Wir haben dir eine Liste der wichtigsten Tools für deine Hausbar erstellt, die du benötigst, um leckere Cocktails zu mixen. Besuche unser Leckerwissen, um zu erfahren, was du brauchst!

Als Nächstes gießen wir Wodka und den Saft einer zweiten Limette zu den Beeren im Shaker und schütteln den Inhalt kräftig. Danach verteilen wir ihn auf die beiden Gläser, die wir zuvor mit Eiswürfeln gefüllt haben, und gießen den Berry-Lime-Cocktail mit Prosecco auf. Dann kommt noch ein Zweig Rosmarin dazu, und schon kann der Drink serviert werden.

Lust auf weitere Cocktails bekommen, um auf den Frühling und Sommer anzustoßen? Wir können dir den Limoncello Gin Fizz und einen Rhabarber-Mojito empfehlen. Für alle, die auf Promille verzichten möchten, eignet sich beispielsweise ein alkoholfreier Gin Basil Smash. Noch mehr Ideen liefert dir unser Koch-Bot.

Berry-Lime-Cocktail Franziska keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 10 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 2 Handvoll Beeren TK, z.B. Johannisbeeren, Brombeeren, Himbeeren

2 Bio-Limetten

2 TL brauner Zucker

100 ml Wodka

Eiswürfel

Prosecco

2 Rosmarinzweige Zubereitung Lass die Beeren leicht antauen.

Wasche eine Limette und schneide sie in Spalten. Verteile die Spalten auf zwei Cocktailgläser und gib 1 TL Zucker dazu. Zerstampfe den Inhalt der Gläser mit einem Stößel.

Fülle die Beeren in einen Cocktail-Shaker 🛒 . Presse den Saft der anderen Limette aus und gieße ihn zu den Beeren. Gib 1 TL Zucker dazu und rühre um.

Gieße den Wodka in den Shaker und schüttele den Inhalt kräftig.

Fülle anschließend Eiswürfel in die Gläser, teile den Inhalt des Shakers auf die Gläser auf und fülle mit Prosecco auf. Garniere die Cocktails mit je einem Zweig Rosmarin.

