Alkoholfreier Gin Basil Smash: frischer Genuss für den Frühling

Unter den Cocktails ist der Gin Basil Smash so etwas wie ein Jungspund. Erfunden wurde er im Jahr 2008 in Hamburg als Variante der bis dahin beliebten Whisky Smashes. Trotz seines zarten Alters ist der Gin Basil Smash längst ein Klassiker geworden, der auf der ganzen Welt gerne bestellt wird. Was aber, wenn du den Cocktail nicht probieren kannst, weil du keinen Alkohol trinkst? Keine Sorge, den Drink gibt es auch in einer alkoholfreien Variante.

So kannst du einen alkoholfreien Gin Basil Smash genießen

Wer keinen Alkohol trinkt muss sich nicht mit viel zu süßen und oft bunten Cocktailkreationen abfinden. Auch auf die Klassiker wie Gin Basil Smash musst du nicht verzichten. Denn inzwischen gibt es viele Drinks in einer alkoholfreien Variante, die den hochprozentigen Vorbildern geschmacklich in nichts nachstehen. Wer auf den schweren Kopf am nächsten Tag verzichten kann, genehmigt sich einfach ein Glas (oder zwei) des Lieblingsdrinks ohne Umdrehungen.

Ein Cocktail, der inzwischen auf keiner Barkarte fehlen darf, ist ein erfrischend-würziger Gin Basil Smash und den gibt es ebenfalls alkoholfrei. Die Zutatenliste für den Basilikum-Cocktail ist kurz und übersichtlich. Du brauchst nur frisches Basilikum, Zuckersirup, Zitronensaft, Eiswürfel und alkoholfreien Gin 🛒. Auch die Zubereitung ist mehr als einfach.

Zupfe von frischem Basilikum die Blätter vom Stiel, gib sie in einen Shaker und zerstoße sie mit einem Stößel, bis sich die ätherischen Öle lösen. Fülle Eiswürfel mit hinein sowie alkoholfreien Gin, Zitronensaft und Zuckersirup. Dann schüttelst du alles gründlich durch, damit sich die Zutaten gut vermischen und gießt den Cocktail durch ein Sieb in ein Glas mit Eiswürfeln. Stecke zur Deko noch einen Basilikumzweig in das Glas und stoße an.

Bei Leckerschmecker gibt es neben einem alkoholfreien Gin Basil Smash noch weitere Cocktail-Klassiker ohne Hochprozentiges. Wie wäre es mit einer alkoholfreien Margarita? Fruchtig wird es mit einem Cranberry-Salbei-Mocktail und mit einem Ipanema, der nach Sommer schmeckt.

Alkoholfreier Gin Basil Smash

50 ml alkoholfreier Gin

1 Handvoll frische Basilikumblätter

20 ml Zitronensaft

15 ml Zuckersirup

Eiswürfel

1 Basilikumzweig zum Garnieren Zubereitung Zupfe die Basilikumblätter von den Stielen und fülle sie in einem Cocktailshaker.

Zerstoße die Blätter mit einem Stößel, bis die ätherischen Öle freigesetzt werden.

Gieße den alkoholfreien Gin, den Zitronensaft und den Zuckersirup ebenfalls in den Shaker.

Füge außerdem eine Handvoll Eiswürfel hinzu. Verschließe den Shaker und schüttle alles etwa 15 Sekunden kräftig durch.

Fülle Eiswürfel in ein Glas und gieße den Cocktail durch ein Sieb in das Glas. Garniere den Drink mit einem frischen Basilikumzweig und genieße ihn sofort.

