Dry January: genieße einen alkoholfreien Cranberry-Salbei-Mocktail

Jetzt im Januar, wo die Vorsätze noch frisch und die Motivation hoch ist, sind Themen wie Veganuary oder Dry January im Trend. Für letzteren sind wir in der Redaktion fleißig dabei, verschiedene Drinks auszuprobieren. Denn nur, weil auf Alkohol verzichtet wird, müssen die Getränke ja nicht langweilig sein. Unsere neueste Entdeckung: dieser Cranberry-Salbei-Mocktail.

So lecker schmeckt ein alkoholfreier Cranberry-Salbei-Mocktail

Das Wort Mocktail setzt sich zusammen aus den englischen Worten to mock, was so viel bedeutet wie „verspotten“ und cocktail, was keiner Erklärung bedarf. Zusammengesetzt bezeichnet es alkoholfreie Cocktails, die momentan sehr im Trend sind. Besonders zu Zeiten des Dry January greifen viele lieber auf Drinks ohne Alkohol zurück. Die Ursprünge des trockenen Monats liegen im Jahr 2014 und in Großbritannien. Eine wohltätige Organisation wollte damals darauf hinweisen, dass Alkohol die Haupttodesursache der 15- bis 49-Jährigen ist und rief erstmals zu einem Monat aktives Alkoholfasten auf.

Aus welchen Gründen auch immer du persönlich beim Dry January mitmachst – oder wenn du einfach nur mal Lust auf eine Abwechslung hast – du wirst diesen Cranberry-Salbei-Mocktail lieben. Dafür brauchst du zunächst einen Cranberry-Sirup. Diesen kannst du auf langsame Art und Weise herstellen, indem du diesem Rezept für einen Birnen-Ingwer-Shrub folgst. Oder aber du machst den Sirup etwas schneller, indem du frische Cranberries mit Wasser, etwas Apfelessig und Zucker aufkochst. Wenn alles siedet, gibst du einige Salbeiblätter dazu.

Dann lässt du den Sirup samt allen Zutaten eine Weile stehen und seihst ihn dann in Gläser ab. Nur noch etwas Soda drauf und den Drink mit Eiswürfeln, Salbeiblättern und frischen Cranberrys garnieren. Das Ergebnis ist säuerlich-süß, untermalt von den herben Aromen des Salbeis. Einfach nur köstlich!

Dein Dry January kann noch ein paar mehr leckere Cocktails vertragen! Wie wäre es mit einem Apfel-Mocktail mit Ahornsirup oder einem alkoholfreien Cosmopolitan? Ein Klassiker ist auch der Shirley Temple.