Bienenstich vom Blech: Backe den fluffig-cremigen Kuchenklassiker

Bienenstich ist in meinen Augen ein absoluter Kuchenklassiker, der zum Nachmittagskaffee einfach dazugehört. In meiner Kindheit war diese süße Nascherei mein Lieblingskuchen und dementsprechend werden für mich bei jedem Bissen auch die Erinnerungen an gemütliche Nachmittage wieder lebendig. Wer hätte gedacht, wie einfach es ist, einen Bienenstich vom Blech selbst zu backen?

Bienenstich vom Blech gelingt garantiert jedem

Bis heute zeichnet sich der Kuchen nicht nur durch seinen Geschmack, sondern auch durch seine Konsistenz aus. Die knusprige Mandelkruste, der fluffige Teig und die luftige Vanillecreme in der Mitte sind einfach himmlisch köstlich.

Und diesen Klassiker kannst du ohne Probleme zu Hause auf einem großen Kuchenblech nachbacken. Bienenstich vom Blech passt zu jeder Gelegenheit – egal ob Geburtstag, Familienfeier oder wenn du einfach Lust auf Gebäck hast. Also, ab in die Küche und zaubere diesen schmackhaften Blechkuchen.

Bereite zuerst den Hefeteig vor. Löse dazu die Hefe in lauwarmer Milch auf und lass sie einige Minuten stehen, bevor du sie weiterverarbeitest. Vermenge die Hefe-Milch-Mischung anschließend mit den restlichen Zutaten und knete alles so lange, bis ein glatter Teig entstanden ist. Sollte dieser am Ende immer noch sehr klebrig sein, kannst du etwas Mehl dazugeben. Lass ihn dann für eine halbe Stunde an einem warmen Ort gehen. Anschließend wird er nochmal durchgeknetet, gleichmäßig auf einem Backblech ausgerollt und muss erneut ruhen.

Währenddessen kannst du dich aber schon um die Mandeldecke kümmern. Verrühre dazu alle Zutaten in einer großen Pfanne und lass sie einmal aufkochen. Sobald die Mandelmasse etwas abgekühlt ist, kannst du sie auf dem Hefeteig verteilen und den Kuchen im vorgeheizten Ofen backen.

Bereite in der Zwischenzeit die Creme für die Füllung vor. Sobald der Kuchen fertig und etwas abgekühlt ist, kannst du die Stücke bereits zurechtschneiden. Halbiere sie in der Mitte, sodass du eine Ober- und eine Unterseite hast. Streiche die Füllung auf die Unterseite, setze den Deckel drauf und stelle den Kuchen vor dem Servieren mindestens für eine Stunde kalt.

Bei Leckerschmecker findest du noch mehr großartige Blechkuchenrezepte. Unser Schoko-Kokos-Kuchen vom Blech schmeckt wie Bounty, nur als Gebäck. Aber auch Kreationen, bei denen man es nicht erwarten würde, funktionieren ohne Probleme auf diese Zubereitungsweise. Schon einmal einen Maulwurfkuchen vom Blech probiert? Absolut köstlich ist auch unsere Schwarzwälder Kirschtorte – natürlich ebenfalls vom Blech!