Bienenstich ist in meiner Familie ein echter Kuchenklassiker. Es ist der Lieblingskuchen meines Vaters, und auch ich verbinde damit süße Kindheitserinnerungen. Immer, wenn Oma und Opa in ihren Garten eingeladen haben, war klar: Es wird ein Bienenstich auf dem Kaffeetisch stehen. Und nie wurden wir enttäuscht, sondern auf leckere Weise verwöhnt.

Wie backt man einen Bienenstich?

Auch heute überrasche ich meinen Vater ab und an zum Geburtstag noch mit einem selbst gebackenen Bienenstich. Zugegeben: Es gehört schon etwas Geschick dazu, und außerdem muss man ein wenig mehr Zeit als für andere Kuchen einplanen.

Das liegt zum einen am Hefeteig, der natürlich seine Zeit benötigt, um zu ruhen und zu wachsen. Währenddessen bleibt dir Zeit, den Pudding für die himmlische Cremefüllung zu kochen. Lass‘ ihn anschließend gut abkühlen und bedecke ihn derweil mit Frischhaltefolie, damit sich keine Haut auf der Oberfläche bildet. Als dritte Komponente kommt ein zuckriger, knuspriger Mandelbelag ins Kuchenspiel, den du zunächst in einer Pfanne zubereitest und dann mit dem Teig im Ofen backst.

Der Teig muss danach gut abkühlen, denn du musst ihn dann in zwei Tortenböden schneiden. Das klappt mit einem scharfen, langen Messer am besten. Gehe hierbei besonders vorsichtig vor, damit die obere, mandelbedeckte Schicht nicht zerbricht.

Und dann wird hochgestapelt: Auf dem unteren Kuchenboden verstreichst du nun gleichmäßig deine Puddingcreme, die du zuvor noch mit geschlagener Sahne verfeinert hat. Oh, wie schön locker und luftig sie jetzt ist! Darauf legst du den zweiten Boden. Nun sieht der Bienenstich schon unwiderstehlich aus. Am besten stellst du ihn nun aber noch etwa eine Stunde in den Ofen – auch, wenn es schwer fällt. Und dann darf endlich genascht werden!