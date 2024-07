Wir verwandeln Fast-Food-Klassiker in einen Wrap

Manchmal muss es schnell gehen! Wir lieben die leckeren Burger von McDonald’s, egal ob aus dem Drive-in oder für einen Besuch mit der ganzen Familie. Der Big Mac darf dabei auf dem Tablett nicht fehlen. Wir zeigen dir, wie du den Klassiker ganz einfach zu Hause etwas gesünder nachmachen kannst. Hier kommen die Big-Mac-Wraps!

Der Big-Mac-Wrap für zu Hause

Der Big-Mac-Wrap packt alle Zutaten, die du am Big Mac liebst – das Fleisch, den Käse, die spezielle Soße, den Salat und die Gurken – in einen weichen Tortilla-Wrap statt in ein Brötchen. Er ist dadurch etwas leichter bekömmlich, aber mindestens genauso lecker!

Der Big Mac kam 1967 zum ersten Mal bei McDonald’s auf die Speisekarte und wurde schnell berühmt. Viele lieben die besondere Soße und die Art, wie der Burger mit zwei Fleischscheiben und extra Brot geschichtet ist.

Die Big-Mac-Wraps sind einfach zu machen. Du musst nur das Fleisch in der Pfanne anbraten und mit Salz und Pfeffer würzen. Dann rührst du die bekannte Soße zusammen: Dafür nimmst du Mayo, Ketchup, Senf und das Wasser von Gewürzgurken. Alles wird noch mit klein geschnittenen Zwiebeln und Gurken vermischt.

Danach legst du Salat und Tomaten auf den Wrap, dann kommt das Fleisch und der Käse darauf und natürlich die leckere Soße. Jetzt rollst du den Wrap zusammen, damit alles gut drin bleibt und du genüsslich hineinbeißen kannst. Du kannst deinen Big-Mac-Wrap gleich so essen oder noch kurz in einer Pfanne oder auf einem Grill warm machen.

Big-Mac-Wraps sind toll, wenn du was Schnelles und Leckeres essen willst. Sie sind einfach, machen satt und schmecken wie ein klassischer Big Mac, sind aber durch den Wrap etwas leichter als die Burgerbuns.

Noch mehr Lust auf Wraps? Probiere unbedingt diese leichten Wraps mit Lachs. Die sind super frisch, würzig und einfach köstlich. Oder wie wäre es mit getoasteten Wraps mit Avocado und Tomaten? Und diese schnellen Thunfischsalat-Wraps sind eine leichte Low-Carb-Köstlichkeit.

Big-Mac-Wraps Nina keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Portionen Zutaten 1x 2x 3x Für die Soße: 1 Zwiebel

4 Gewürzgurken

2 EL Tomatenketchup

2 EL Senf

4 EL Mayonnaise

2 EL Gurkenwasser Für die Füllung: 100 g Eisbergsalat

2 große Tomaten

1 EL Öl

250 g Hackfleisch

Salz und Pfeffer

4 Tortilla-Wraps

150 g Cheddar-Käse Zubereitung Schäle und würfle die Zwiebel und schneide die Gewürzgurken klein. Mische den Ketchup, Senf, Mayonnaise, Gurkenwasser und dann mit der Zwiebel- und den Gurkenwürfeln zusammen.

Schneide den Eisbergsalat in dünne Streifen und die Tomate in Scheiben.

Erhitze Öl in einer Pfanne und brate das Hackfleisch etwa 5 Minuten lang an, bis es durch ist. Würze es mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver.

Belege die Wraps in der Mitte mit dem Hackfleisch, streue geriebenen Käse darüber und lege Tomatenscheiben sowie Eisbergsalat darauf. Gib anschließend die Soße über die Füllung.

Klappe dann zwei Seiten jeweils etwa 3 cm breit über die Füllung und rolle die Tortillas so eng wie möglich auf.

Wenn du möchtest, kannst du die Wraps noch in einer Grillpfanne oder im Kontaktgrill kurz erwärmen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.