Bircher Müsli mit Himbeeren: schmeckt wie Sommer in den Bergen

Bircher Müsli stammt zwar ursprünglich aus der Schweiz, ist aber nicht nur etwas für echte Bergsteige-Fans. Auch für Menschen, die morgens etwas brauchen, das ihnen viel Energie gibt und lange wach hält, ist es das optimale Frühstück. Wir geben dem Traditionsmüsli passend zu den hohen Temperaturen einen sommerlichen Twist und servieren es als Bircher Müsli mit Himbeeren. Lecker!

Bircher Müsli mit Himbeeren: eine Schale Schweizer Tradition

Das originale Bircher Müsli geht bereits auf den Anfang des 20. Jahrhunderts zurück. Der Schweizer Arzt Maximilian Oskar Bircher-Brenner erfand es vermutlich unter dem Namen „Rohe Apfelspeise“ und benannte es später in „Apfeldiätspeise“. So wollte er Gästen in seinem Sanatorium eine Vollwertdiät mit frischem Obst näherbringen. Dies gelang ihm und bis heute dürfen wir uns über seine Erfindung aus Vollkornflocken, Nüssen und frischem Obst freuen.

Die Geschichte vom Bircher Müsli und seinem Vormarsch auf die Speisekarten diverser Restaurants und Hotels ist noch lang, aber wir wollen uns nicht zu sehr darin verlieren. Viel lieber widmen wir uns dieser leckeren Variante mit Himbeeren, die uns gerade immer wieder den Morgen versüßt.

Bircher Müsli besteht aus Haferflocken, die durch vorhergegangenes Einweichen ganz besonders gesund werden. Hier kannst du mehr darüber lesen, warum du Haferflocken immer einweichen solltest. Dazu kommen ein frisch geriebener Apfel, gehackte Nüsse und Mandeln und klassisch etwas gezuckerte Kondensmilch. Diese wurde früher benutzt, da Frischmilch ein hohes Tuberkuloserisiko mit sich brachte. Das ist zwar heute nicht mehr so, aber Kondensmilch schmeckt einfach zu gut, um sie wegzulassen. Du kannst natürlich stattdessen auch Kuhmilch, pflanzliche Alternativen oder sogar Sahne benutzen, ganz nach deinem Geschmack.

So lecker kann ein Frühstück schmecken. Bist du auf den Geschmack von Müsli am Morgen gekommen, bereite dir demnächst auch mal geröstete Haferflocken mit Honig zu oder mache Brezel-Granola. Auch die Welt der Overnight Oats wollen wir dir nicht vorenthalten, probiere daher mal Mango Kokos Overnight Oats!