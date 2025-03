Birnenchips: knusprig-süße Knabberei

Apfelchips kennt und liebt wahrscheinlich jeder. Doch hast du schon einmal Birnenchips gegessen? Sie lassen sich ebenso einfach zu Hause selber machen. Wir zeigen dir, wie es geht.

Birnenchips: knuspriger Snack

Ob als gesunder Snack für zwischendurch oder als besonderes Topping für Desserts und Salate – Birnenchips überzeugen mit ihrem intensiven Aroma und einer angenehmen Süße. Das Beste an ihnen: Du brauchst nur wenige Zutaten und kannst das Rezept ganz nach deinem Geschmack verfeinern.

Getrocknete Früchte sind seit Jahrhunderten beliebt. Frisches Obst war früher nicht ganzjährig verfügbar, deshalb bot die Trocknung eine hervorragende Möglichkeit, Lebensmittel haltbar zu machen.

Während Apfelringe bereits weit verbreitet sind, bleiben Birnenchips oft ein Geheimtipp. Dabei bieten sie eine besonders feine Süße und eine zarte, fast karamellige Note. In der Schweiz sind Dörrbirnen, auch „Gedörrte“ genannt, eine typische Zutat für Birnbrot, während in Deutschland und Österreich getrocknete Birnen gerne in Kompott oder als Snack genossen werden.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Birnenchips lassen sich denkbar einfach zubereiten. Alles, was du brauchst, sind reife, aber noch feste Birnen. Sorten wie Williams-Christ, Conference oder Kaiser Alexander eignen sich besonders gut. Weitere Zutaten sind etwas Zitronensaft, der verhindert, dass die Birnenscheiben zu stark nachdunkeln und für eine frische Note sorgt, sowie Puderzucker. Nach Geschmack kannst du die Chips auch noch mit Zimt oder Ingwer verfeinern.

Schneide die Birnen dann einfach in Scheiben und platziere diese auf einem Backblech. Jetzt schiebst du sie für mehrere Stunden bei leicht geöffneten Tür in den Ofen. Nachdem die Birnenchips abgekühlt sind, kannst du sie genießen. Das Beste daran ist, dass du die ganze Frucht verwenden kannst, du brauchst also nichts wegzuwerfen.

Tipp: Du kannst die Birnenchips auch in einem Dörrautoamten 🛒 zubereiten. Darin trocknen die Früchte wesentlich schneller als bei Raumtemperatur und du verbrauchst viel weniger Energie als mit dem Backofen.

In einem luftdichten Behälter bleiben die süßen Knabbereien mehrere Wochen frisch, aber wir bezweifeln, dass sie so lange halten, so lecker wie sie sind.

Apfelchips lassen sich übrigens auch toll in der Heißluftfritteuse zubereiten, ebenso wie Bananenchips. Aber auch Chips aus Gemüse schmecken superlecker und lassen sich gut zu Hause zubereiten. Wie wäre es beispielsweise mit Kichererbsen-Chips oder knusprigen Süßkartoffel-Chips aus dem Ofen?

Birnenchips Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 5 Stunden Std. Gesamtzeit 5 Stunden Std. 10 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 3 Birnen

2 EL Zitronensaft

1 EL Puderzucker

1 Msp. Zimt optional

1 TL gemahlener Ingwer optional Zubereitung Heize den Backofen auf 100 °C Umluft vor.

Wasche die Birnen und schneide sie der Länge nach in hauchdünne Scheiben. Alternativ kannst du sie auch hobeln.

Lege die Birnenscheiben auf ein mit Backpapier belegtes Backblech und bepinsele sie mit dem Zitronensaft.

Lass die Chips nun im vorgeheizten Ofen 4-5 Stunden trocknen. Wende sie dabei gelegentlich. Achte darauf, die Ofentür einen Spalt offen zu lassen. Stecke dafür einen Holzlöffel oder Ähnliches in die Tür.

Bestäube die Birnenchips in den letzten 5-10 Minuten dünn mit Puderzucker. Alternativ kannst du diesen vorher mit Zimt oder gemahlenem Ingwer vermengen.

Lass die Chips auskühlen, bevor du sie isst.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.