Weniger Fett, mehr Geschmack: knusprige Süßkartoffel-Chips aus dem Ofen

Lass die Fertigchips links liegen – heute wird es selbst gemacht! Ob mit Paprika, Chili oder Kräutern verfeinert, unsere Süßkartoffel-Chips sind ein echtes Highlight für alle, die Snacks zum Knuspern lieben. Der süßlich-herzhafte Mix passt perfekt zu vielen Dips oder einfach pur. Und das Beste? Die Süßkartoffel-Chips gelingen im Ofen oder in der Heißluftfritteuse – ganz ohne komplizierte Tricks. Mit diesem Rezept machst du also ab sofort jedem Snackregal Konkurrenz.

So werden die Süßkartoffel-Chips aus dem Ofen besonders kross und lecker

Die Süßkartoffel-Chips aus dem Ofen sind eigentlich im Nu vorbereitet. Danach brauchst du dann jedoch ein wenig Geduld. Aber fangen wir von Vorne an. Heize zunächst den Backofen vor und bereite zwei Backbleche vor, indem du sie mit Backpapier auslegst. Anschließend wäschst du die Süßkartoffeln gründlich und tupfst sie trocken. Natürlich kannst du ihre Schale stattdessen auch entfernen, wenn dir das lieber ist. Danach schneidest du die Süßkartoffeln in ganz dünne Scheiben. Diese sollten nicht dicker als einen Millimeter sein. Gib die Scheiben anschließend in eine Schüssel, füge Öl sowie verschiedene Gewürze deiner Wahl hinzu und vermenge alles gut miteinander.

Danach kommen die Süßkartoffel-Chips auch schon aufs Blech. Achte darauf, dass sie sich nicht berühren und gleichmäßig verteilt sind, sodass sie richtig knusprig werden. Die Chips müssen dann je nach Ofen zwischen 30 und 40 Minuten im Ofen backen. Nimm sie am besten aus dem Ofen, wenn sich die Ränder bräunlich färben. Natürlich kannst du die Süßkartoffel-Chips auch in der Heißluftfritteuse backen.

Nach dem Backen solltest du die Süßkartoffel-Chips aus dem Ofen ordentlich abkühlen lassen. Das gibt ihnen Zeit, um auszuhärten und noch krosser zu werden. Danach kannst du sie pur oder mit einem Dip genießen.

