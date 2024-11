Zucchini-Parmesan-Chips: Von diesem Fingerfood bleibt kein Krümel übrig

Wasche die Zucchini, entferne die Enden und schneide sie dann in 0,5 cm breite Scheiben.

Wasche die Zucchini, entferne die Enden und schneide sie dann in 0,5 cm breite Scheiben.

Verquirle in einem tiefen Teller das Ei mit etwas Pfeffer.

Verquirle in einem tiefen Teller das Ei mit etwas Pfeffer.