Schmeckt wie bei Oma: hausgemachtes Birnenkompott

Birnenkompott ist ein zeitloser Klassiker, den schon unsere Großeltern und Urgroßeltern zubereitet haben. Früher diente das Einkochen dazu, die Ernte haltbar zu machen und das Obst für den Winter zu konservieren. Birnen, die aufgrund ihres hohen Zuckergehalts ohnehin gut lagerfähig sind, wurden oft zu Kompott verarbeitet, um das Beste aus ihnen herauszuholen. Heute steht nicht mehr die Haltbarkeit, sondern der Genuss im Vordergrund.

Traditionelles Rezept für selbstgemachtes Birnenkompott

Ich verbinde Kompott mit Besuchen bei meiner Oma. Nach dem Mittagessen gab es zum Nachtisch immer selbstgemachtes Apfel- oder Birnenkompott. Und obwohl ich schon satt war, habe ich immer mindestens zwei Schalen Kompott gegessen. Es war einfach zu köstlich.

Hauptzutat des Birnenkompotts sind selbstverständlich reife Birnen. Sie sollten weich, aber nicht zu überreif sein, damit sie ihre Form beim Kochen behalten und trotzdem eine zarte Konsistenz entwickeln. Die weiteren Zutaten sind Zucker, eine Vanilleschote und Gewürze wie Kardamom, Nelken und Zimt. Wer mag, kann auch noch etwas Ingwer hineingeben.

Die Zubereitung ist wirklich einfach. Du schälst die Birnen, entkernst sie und schneidest sie in Viertel oder Achtel. Danach gibst du sie zusammen mit den Gewürzen, dem Zucker und einem halben Liter Wasser in einen Topf und kochst alles zusammen auf. Nach 15 Minuten ist das Birnenkompott dann auch schon fertig und du kannst es servieren oder es in saubere Gläser füllen.

Birnenkompott herzustellen, ist kein Zauberwerk. Was es so besonders macht, sind die Erinnerungen, die wir damit verbinden. Nicht nur bei mir, sondern auch in vielen anderen Familien ist es ein traditionelles Rezept, das von Generation zu Generation weitergegeben wird.

Birnen sind ein klassisches Herbstobst, das auch hervorragend in Kuchen oder als Aufstrich schmeckt. Probiere das Rezept für den Birnen-Quark-Kuchen doch gleich mal aus. Oder koche eine fruchtige Birnen-Ingwer-Marmelade. Anstelle von Birnenkompott kannst du dir selbstverständlich auch Apfelkompott zubereiten.