Birnen-Quark-Kuchen: fruchtig-frischer Kuchengenuss

Im Herbst steht nicht nur der Kürbis hoch im Kurs, auch Birnen gibt es jetzt wieder in frischer Ernte. Wir schnappen uns ein paar davon und backen damit einen besonders saftigen Birnen-Quark-Kuchen.

Darf im Herbst nicht fehlen: Birnen-Quark-Kuchen

Im Herbst haben Birnen endlich wieder Saison. Aus den süßen Früchten lassen sich unter anderem Fruchtaufstriche, Desserts und Kompotts zubereiten. Und natürlich ist die Birne perfekt für fruchtige Kuchen. Wer es frisch und leicht mag, der probiert mal unseren Birnen-Quark-Kuchen. Der besteht aus einer dünnen Mürbeteigschicht, die mit einer Quarkcreme und Birnen gefüllt ist. Los geht’s!

Für den Birnen-Quark-Kuchen bereitest du zunächst den Mürbeteig zu. Verknete dafür Mehl, kalte Butter, Zucker, Ei und eine Prise Salz schnell zu einem glatten Teig. Gib den in eine gefettete Springform, ziehe einen Rand hoch und stich den Boden einige Male mit einer Gabel ein. Dann geht es erst einmal zum Ruhen für zehn Minuten in den Kühlschrank.

Währenddessen bereitest du die Füllung zu. Mische Quark mit Zucker, Vanillezucker und den Eiern in einer Schüssel und verrühre alles zu einer glatten Masse. Rühe nun das Vanillepuddingpulver und die Sahne unter. Danach sind die Birnen dran. Wasche und schäle sie, schneide sie in Viertel und entferne die Kerne. Danach schneidest du sie in Scheiben.

Hole die Springform mit dem Teig aus dem Kühlschrank und verteile die Quarkmasse darauf. Zum Schluss belegst du den Kuchen noch fächerförmig mit den Birnenscheiben und bestreust sie mit einer Schicht Zimt. Schiebe den Kuchen in den vorgeheizten Ofen und backe ihn auf mittlerer Schiene für 60 Minuten. Bevor du ihn servierst, lasse ihn erst in der Form vollständig abkühlen.

Wer nicht genug von Birnen bekommen kann, der sollte unbedingt auch mal unsere Birnen-Walnuss-Tarte nachbacken. Wenn es schnell gehen muss, weil der Appetit auf Süßes es nicht anders erlaubt, ist ein Birnen-Crumble die beste Wahl. Ebenfalls lecker: dieses einfache Birnenbrot.