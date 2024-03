Blätterteig-Karotten: Osterleckerei mit Wow-Effekt

Neben niedlichen Hasen und bunten Eiern sind knackige Karotten eines der Symbole schlechthin, das wir mit Ostern verbinden. Und servieren an den kommenden Feiertagen gerne Gebäck, Kuchen und allerhand Speisen in dieser Form. So wie die hübschen Blätterteig-Karotten. Sie sind superschnell gemacht und herzhaft gefüllt. Dennoch bergen sie ein süßes Geheimnis!

Rezept für schnelle Blätterteig-Karotten

Okay, wir verraten dir ja schon, was sich hinter den Hörnchen verbirgt – nicht, dass du noch die Schlappohren hängen lässt. Die schön geformten Karotten haben einen Kern aus Mini-Eiswaffeln, um den Blätterteig-Streifen gewickelt werden. Raffiniert, oder? So erhältst du zum einen die typische Form der Möhren und hast zum anderen direkt ein Hörnchen, das du befüllen kannst.

In unserem Rezept haben wir uns für Kräuterquark entschieden; du kannst aber natürlich auch Frischkäse oder eine andere deftige Creme wählen. Oder die Snacks süß bestücken mit Marmelade, Nutella, Sahne und frischen Früchten. Erlaubt ist wie immer, was gefällt. Bei einer süßen Variante könnten dann frische Minze oder Zitronenmelisse als Karottengrün dienen, anstelle der Petersilie aus unserem Rezept.

Die knusprigen Blätterteig-Karotten sehen echt toll aus und sind ein wahrer Blickfang bei jedem Osterbrunch. Sie eignen sich aber auch perfekt als Fingerfood für Partys oder als herzhafter Snack zwischendurch.

Zu den Blätterteig-Karotten gesellen sich mit Sicherheit noch mehr hübsch anzusehende und vor allem köstliche Leckereien.

Denn zu Ostern backen wir nur allzu gerne Osterhasen-Zimtschnecken, Blätterteighasen und den italienischen Osterkuchen Pastiera napoletana. Was du auch zuerst backst, mit unseren Rezepten kann Ostern kommen!