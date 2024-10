Wir freuen uns auf Halloween: Blätterteig-Käse-Kürbis

Ende Oktober ist es wieder so weit: Wir feiern Halloween. Bei einer richtigen Halloween-Party darf neben schaurigen Kostümen auch das richtige Essen nicht fehlen. Gruselige Halloween-Kuchen sollten genauso auf dem Buffet zu finden sein wie Monster-Bälle

oder dieser Blätterteig-Kürbis mit Käsefüllung. Wir zeigen dir, wie du ihn machst.

Blätterteig-Kürbis: das perfekte Rezept für Halloween

Es gibt Gerichte, die sehen kompliziert aus, sind aber wirklich einfach zuzubereiten. Der Blätterteig-Käse-Kürbis ist solch ein Gericht. Du benötigst gerade einmal fünf Zutaten und ein wenig backfeste Schnur.

Weil wir fertigen Blätterteig verwenden, können wir auch sofort loslegen. Rolle ihn aus und gib etwas Cranberry-Marmelade in die Mitte. Platziere einen runden Brie darauf und wickele den Teig um den Käse herum, sodass eine Kugel entsteht. Binde die backfeste Schnur nun so um die Kugel, dass sie optisch an einen Kürbis erinnert. Wie genau das geht, kannst du dir im Video noch einmal genau anschauen.

Lege den Blätterteig-Kürbis dann auf ein Backblech und bestreiche ihn mit verquirltem Ei. Nachdem du die Leckerei 15 Minuten im Ofen gebacken hast, kannst du die Schnur entfernen und den Stiel einer Paprika auf dem Kürbis platzieren. Und dann kannst du ihn auch schon vernaschen.

Ein wenig vorsichtig solltest du dabei aber sein, denn der Käse im Innern ist heiß. Verbrenne dir also nicht die Zunge!

Wenn du am Tag der Halloween-Party nicht viel Zeit hast, kannst du den Blätterteig-Kürbis schon am Abend vorher vorbereiten. Dann brauchst du ihn nur noch in den Ofen zu schieben und zu backen.

Bei Leckerschmecker findest du noch mehr schaurige Ideen für dein Halloween-Buffet. Kreiere saftige Muffins, die einem Gehirn zum Verwechseln ähnlich sehen, oder

schauderhafte Grabstein-Cupcakes. Die Hexenfinger sind ein ebenso gruseliger Snack für Halloween.