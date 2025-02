Schnelle Blätterteig-Quarkstangen für spontanen Genuss

Backen kann so einfach sein und trotzdem nach einer Meisterleistung schmecken! Diese Blätterteig-Quarkstangen sind das perfekte Beispiel: Du brauchst weder stundenlange Vorbereitung noch Backprofi-Skills. Einfach Blätterteig ausrollen, Vanille-Quarkcreme drauf, eindrehen und backen. Du wirst staunen, wie schnell sie verputzt sind. Am besten machst du gleich die doppelte Menge – vertrau mir.

Blätterteig-Quarkstangen: Blätterteig selbst herstellen

Blätterteig aus dem Kühlregal ist praktisch, keine Frage. Wenn du aber etwas mehr Zeit hast, kannst du den Blätterteig für die Blätterteig-Quarkstangen auch selbst herstellen. Du wirst garantiert einen Unterschied schmecken. Der buttrige, hauchzarte Teig, der beim Backen in hunderte knusprige Schichten aufgeht, ist ein echtes Kunstwerk. Dafür solltest du aber einiges an Geduld mitbringen. Mit den richtigen Tricks und Kniffen gelingt dir die Herstellung aber bestimmt. Kalte Zutaten und eine saubere Arbeitsweise sind die Voraussetzung!

Zuerst stellst du den Grundteig her, indem du Mehl, Salz und Wasser zu einem glatten Teig verknetest. Danach kommt er für 30 Minuten in den Kühlschrank. Als nächstes bringst du die kalte Butter in Form. Rolle sie dafür zwischen zwei Backpapierblättern zu einer rechteckigen Platte aus. Diese wird danach auch nochmal gekühlt.

Jetzt rollst du deinen Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche aus (doppelt so groß wie die Butterplatte). Lege die Butter in die Mitte und falte den Teig darüber, sodass alles gut verschlossen ist. Nun rollst du den Teig aus und faltest ihn erneut. Danach geht’s wieder für 30 Minuten in den Kühlschrank. Diesen Ablauf wiederholst du ungefähr vier bis sechs Mal. Falls die Butter währenddessen weich wird, unbedingt nochmal in den Kühlschrank legen. Denn nur mit kalter Butter entstehen die knusprigen Schichten. Et voilà: Fertig ist dein selbst gemachter Blätterteig!

