Blätterteigrolle mit Blauschimmelkäse: ein Genuss für Käseliebhaber

Schneide in der Zwischenzeit den Blauschimmelkäse in Stückchen und gib sie in einen Mixer. Schäle die Knoblauchzehe und gib sie dazu. Lass den Mixer kurz laufen und gib dann nach und nach Olivenöl dazu, bis eine cremige Masse entsteht. Würze mit Salz und Pfeffer.