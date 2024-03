Blätterteigschnitten mit Paradiescreme: Knusprig trifft cremig

Stell dir vor, du könntest ein Stück Paradies auf dem Teller servieren! Ja, du hast richtig gehört. Mit unseren verführerischen Blätterteigschnitten mit Paradiescreme wird dir genau das möglich sein! Diese köstlichen Leckerbissen glänzen mit ihrer knusprigen Oberfläche und schmelzen geradezu auf deiner Zunge, wenn du in das cremige Innere beißt.

Knusprige Hülle, cremiger Kern: Blätterteigschnitten mit Paradiescreme

Die faszinierende Geschichte der Blätterteigschnitten geht tief in die kulinarische Kultur Europas ein. Es war die bevorzugte Delikatesse der französischen und österreichischen Königshöfe. Heute jedoch hat sie sich weltweit durchgesetzt. Was macht diese Blätterteigschnitten so besonders? Nun, es liegt in ihrem besonderen Duo. Das Knusprige des Blätterteigs verbindet sich harmonisch mit der samtig-weichen Konsistenz der Paradiescreme.

Die Blätterteigschnitten mit Paradiescreme sind mehr als nur eine süße Verführung. Sie sind ein Erlebnis, das du mit jedem Bissen aufs Neue entdecken kannst. Jede Schicht des knusprig-goldenen Blätterteigs erzählt eine Geschichte von handwerklichem Geschick und Leidenschaft.

Mit den Blätterteigschnitten mit Paradiescreme schlägst du zwei Fliegen mit einer Klappe: Du stellst ein köstliches Dessert auf den Tisch, das deine Gäste erfreut und beeindruckt, ohne dabei dein Budget oder deine Zeit zu überstrapazieren.

Die gefüllten Blätterteigtaschen mit Paradiescreme sind einfach und schnell zubereiten, haben aber dennoch einen Hauch von Luxus. Probiere sie gleich aus und verwöhne deine Gäste mit einem köstlichen Dessert.

Wenn dir diese Blätterteigschnitten gefallen haben, dann probiere doch auch mal unsere anderen kreativen Rezepte mit Blätterteig, wie diese Apfel-Blätterteig-Donuts. Ein wahrer Genuss schon zum Frühstück sind die herzhaften Blätterteig-Zöpfe. Und Blätterteig-Pasteten mit Pilzen sind ein echter Hingucker.

Blätterteigschnitten mit Paradiescreme keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Portionen 12 Stück Zutaten 1x 2x 3x 1 Packung Blätterteig aus dem Kühlregal

1 Beutel Vanille-Paradiescreme

50 g Margarine oder Butter

2 EL Zucker

1 Eigelb

etwas Milch

Eierlikör nach Belieben Zubereitung Schneide den Blätterteig in Stücke, die etwa 5 × 8 cm groß sind. Verquirle anschließend das Eigelb und etwas Milch miteinander und bepinsle die Blätterteigstücke damit. Schiebe den Blätterteig dann für etwa 25 Minuten in den Ofen.

Schlage die Margarine oder Butter zusammen mit dem Zucker cremig auf und bereite die Paradiescreme nach Packungsanleitung zu. Mische die Creme anschließend unter die Butter-Zucker-Mischung und gib je nach Belieben noch etwas Eierlikör hinzu. Wenn die Paradiescreme noch etwas flüssig ist, stell sie einfach für etwa zwei Stunden kalt, um sie zu festigen.

Nimm die gebackenen Blätterteigstücke und halbiere sie. Verteile eine schöne Portion deiner Creme auf der unteren Hälfte. Falls du möchtest, kannst du den Deckel mit etwas Puderzucker bestäuben, bevor du ihn vorsichtig auf die Creme legst. Garniere die Blätterteigschnitten mit frischen Früchten.

