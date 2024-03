Fehlt dir noch eine besondere Idee für ein gemütliches Frühstück? Dann bist du hier genau richtig! Dürfen wir vorstellen: Der Frühstückszopf – vollgestopft mit all den Leckereien, die zu einem wirklich perfekten Frühstück gehören. Backe den herzhaften Blätterteig-Zopf gleich nach! Dieses Rezept vereint den butterigen Geschmack von Blätterteig mit einer herzhaften Füllung aus Schinken und Käse zu einem unwiderstehlichen Frühstücks-Leckerbissen, der dich garantiert begeistern wird.

Herzhafter Blätterteig-Zopf: der perfekte Start in den Tag

Die Idee für diesen herzhaften Blätterteig-Zopf stammt aus der französischen Küche und wird oft als „Feuilleté“ bezeichnet. Der Blätterteig wird dabei in kunstvollen Mustern gefaltet und mit verschiedenen Füllungen versehen. Unser Rezept ist eine einfache Variante des Feuilleté und eignet sich auch für Einsteiger in der Küche.

Der Blätterteig-Zopf sieht aus wie vom Bäcker und eignet sich perfekt, um deine Lieben mit einem selbst gemachten Frühstück zu überraschen. Doch nicht nur das Aussehen des Zopfs ist ansprechend, auch die Zubereitung ist denkbar einfach. Mit nur wenigen Zutaten und Schritten zauberst du im Handumdrehen ein warmes Frühstück, das dir einen perfekten Start in den Tag liefert.

Die leckeren Frühstückszöpfe machen nicht nur in puncto Geschmack was her, auch das Auge isst hier gewaltig mit. Und wer es früh am Morgen nicht so deftig mag, kann die Zöpfe auch prima mit süßen Sachen füllen. Lass es dir schmecken!

Hier bei Leckerschmecker findest du noch mehr köstliche Frühstücksideen, zum Beispiel diese drei Frühstücksideen vom Blech. Auch unser French Toast mit Nutella und Erdbeeren ist ein echtes Verwöhnfrühstück. Und diese gefüllten Crêpetaschen mit Ei sind perfekt für jede Gelegenheit.