Backe einen Blaubeerkuchen mit knusprigen Streuseln

Für Kuchen ist immer Zeit. Warum? Weil wir ihn meist mit unseren Liebsten teilen. Das bedeutet, wir kommen zusammen, nehmen uns einen Moment miteinander und genießen, was der Ofen soeben gebacken hat. Heute ist das ein Blaubeer-Streuselkuchen mit knuspriger Haube. Der schmeckt nach Sommer, Sonne und Auszeit im Garten. Herrlich!

Rezept für Blaubeer-Streuselkuchen: Hol dir die Sonne auf den Teller

Hach, was ist der Frühling doch schön! Die ersten Sonnentage locken uns nach draußen in den Garten oder auf den Balkon, oder wir packen einen Picknickkorb und machen uns auf ins Grüne. Nur zu gerne nehmen wir dann auch einen Blaubeer-Streuselkuchen mit. Denn etwas Süßes darf weder beim Ausflug in die Natur noch beim Entspannen im Garten fehlen.

Um in den Genuss des Blaubeer-Streuselkuchens zu kommen, waschen wir zunächst die kleinen Früchte und lassen sie abtropfen. Derweil bereiten wir den Teig für den Kuchenboden zu und vermengen dafür Mehl mit Backpulver und einer Prise Salz. Separat davon verrühren wir Butter, Zucker und zwei Eigelbe miteinander. Dann kommt alles zusammen, wird verknetet und landet als Kuchenboden in der Form.

Gut zu wissen: Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen Blaubeeren und Heidelbeeren? Wir haben uns diese Frage schon oft gestellt und sind in die Recherche gegangen, um sie zu beantworten. Erfahre es in unserem Leckerwissen!

Darauf verteilen wir mit Zucker gesüßte Crème fraîche und die Blaubeeren. Im Anschluss kneten wir noch schnell ein paar Streusel, die wir über die Beeren streuen. Und schon schieben wir den Blaubeer-Streuselkuchen in den Ofen.

Dort muss er nun etwa 50 Minuten backen. Wir nutzen die Zeit, um den Tisch zu decken und eine Kanne Kaffee oder Tee zu kochen. Dann genießen wir den Blaubeer-Streuselkuchen noch leicht warm und mit einem Klecks Schlagsahne. Mhm, lecker!

Blaubeer-Streuselkuchen Franziska keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Zubereitungszeit 50 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 20 Minuten Min. Portionen 12 Stücke Kochutensilien (ca. 26 cm, online z.B. hier 🛒 1 Springform Zutaten 1x 2x 3x Für den Kuchen: 200 g Butter zimmerwarm, und mehr für die Form

300 g Mehl und mehr für die Form

400 g Blaubeeren

1 Pck. Backpulver

1 Prise Salz

140 g Zucker

2 Eigelb

1 Becher Crème fraîche

1 Pck. Vanillezucker Für die Streusel: 100 g Mehl

50 g Zucker

1/2 TL Vanillezucker

50 g Butter Zubereitung Heize den Ofen auf 180 °C Ober-/ Unterhitze vor. Fette eine Springform ein und stäube sie mit Mehl aus.

Wasche die Blaubeeren und lass sie abtropfen.

Mische für den Kuchen das Mehl mit dem Backpulver und dem Salz.

Rühre separat davon die Butter mit dem 80 g Zucker schaumig und gib die Eigelbe anschließend dazu.

Schütte nun das Mehl dazu und verknete alles zu einem geschmeidigen Teig. Verteile ihn gleichmäßig als Kuchenboden in der Springform und ziehe dabei einen Rand hoch.

Verrühre die Crème fraîche mit 60 g Zucker und dem Vanillezucker und verstreiche sie auf dem Boden. Verteile die Blaubeeren gleichmäßig darauf. Drücke sie leicht fest.

Verknete die Zutaten für die Streusel krümelig miteinander und verteile sie auf den Blaubeeren.

Backe den Kuchen 40-50 Minuten. Notizen Dazu passt Schlagsahne.

