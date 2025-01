So backst du Blaubeermuffins in der Heißluftfritteuse

Wer sagt, im Airfryer könne man nicht backen, der irrt. Das beliebte Küchengerät eignet sich sogar sehr gut dazu. Wir haben kürzlich fluffige Blaubeermuffins in der Heißluftfritteuse gezaubert und sind ganz begeistert vom Ergebnis. Wenn dich der süße Hunger packt, ist dieses Rezept deine Rettung.

Blaubeermuffins aus der Heißluftfritteuse: So geht’s

Der Clou: Vom ersten Schritt bis zu den fertigen kleinen Kuchen dauert es nur maximal 25 Minuten. Damit sind die Blaubeermuffins aus der Heißluftfritteuse ideal für spontane Gelüste nach etwas Süßem. Aber auch, wenn unangekündigter Besuch vor der Tür steht, ist das Gebäck willkommen. Du brauchst dafür nur wenige Zutaten und kannst das Rezept ganz nach Belieben abwandeln.

Kommen wir zunächst zur Einkaufsliste: Darauf sollten neben Blaubeeren und Mehl auch Zucker, ein Ei, Backpulver, Butter und Salz stehen. Viele der Zutaten hast du bestimmt sogar schon zu Hause, sodass der Einkauf noch schneller erledigt ist.

Tipp: Möchtest du Schoko-Muffins backen? Dann tausche die Beeren gegen gehackte Schoki oder Schokoladentropfen aus dem Backregal aus. Oder wie wäre es, wenn du ein oder zwei Esslöffel Kakao mit an den Teig gibst? Die Muffins schmecken außerdem toll mit gehackten Nüssen.

Um die Blaubeermuffins in der Heißluftfritteuse zuzubereiten, wäschst du am besten als Erstes die Beeren und lässt sich abtropfen. Derweil kannst du das Mehl mit dem Backpulver und dem Salz mischen. Separat davon musst du die Butter mit dem Zucker und dem Ei schaumig rühren. Nun kommt die Mehlmischung dazu und alles wird vorsichtig zu einem geschmeidigen Teig vermengt. Hebe noch die abgetropften Blaubeeren unter und fülle den Teig im Anschluss in Silikonförmchen. Diese stellst du in den Korb deines Airfryers und backst die Blaubeermuffins maximal eine Viertelstunde darin.

