Koche den Blumenkohl für ca. 5 Minuten in gesalzenem Wasser.

Gib das Hackfleisch in eine Schüssel und füge die klein geschnittene Zwiebel, Paprikapulver, Knoblauch, Oregano, Senf, Salz, Pfeffer und die Eier hinzu und vermenge alles miteinander.

Umwickle die 7 Hackbällchen jeweils mit einer Scheibe Bacon. Brate die Bällchen in einer Pfanne in Öl rundherum an.